حالة الطقس غدا الأحد ودرجات الحرارة.. استمرار الرياح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الأحد 28-5-2023، حيث يشهد طقس معتدل فى الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء .

حالة الطقس غدا الأحد

ويتوقع أن يشهد غدا نشاط رياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على أغلب الأنحاء، وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على الوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية، تكون متوسطة ورعدية أحيانا قد تصل للسيول على وسط وجنوب سيناء وخليج السويس وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار متوسطة ورعدية على شمال وجنوب الصعيد .

درجات الحرارة غدا الأحد

القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة .