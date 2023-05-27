ماغي بو غصن: زوجي لم يرغب في عودتي إلى التمثيل بسبب الأولاد

كشفت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن، الكثير من الأسرار عن حياتها الزوجية وزوجها المنتج جمال سنان، ومفاجأة رغبته فى عدم عودتها إلى التمثيل مجددًا، بعد ابتعادها عنه لعدة سنوات.







ماغي بو غصن تكشف أسرار تتعلق بحياتها الزوجية ومفاجأة حول عودتها إلى التمثيل

بما وصفت ماغي بو غصن زواج الفنانات من المنتجين





وحلت ماغي بو غصن، ضيفة مع فضائية One Tv، على هامش تواجدها في قمة فوربس لنساء الشرق الأوسط بالرياض، قائلة: إن زواج أي فنانة من منتج هو راحة كبيرة لمستقبلها، لأن وجوده يضمن لها حرية التعبير والتواجد بشكل دائم.



بما وصفت ماغي بو غصن زواج الفنانات من المنتجين

ماغي بو غصن تكشف تفاصيل جديدة تتعلق بزواجها من المنتج جمال سنان



وأضافت ماغي بو غضن خلال لقائها، قائلة: أن زوجها جمال سنان، هو الداعم الأول لها في مسيرتها الفنية، وأن زواجهما وفّر لها راحة كبيرة وساعدها على أن تكون موجودة بشكل أكبر في الأعمال الفنية في الوقت الذي ترغبه.

ماغي بو غصن تكشف تفاصيل جديدة تتعلق بزواجها من المنتج جمال سنان

ماذا قالت ماغي بو غصن عن حقيقة دعم المنتج لزوجته الفنانة





وأكدت ماغي بو غصن، أنها عندما تزوجت من جمال سنان، كان لا يعرفها كممثلة بالرغم من امتهانها التمثيل منذ سنوات، بالإضافة أن دعم المنتج لزوجاته الفنانة، هو أمر حقيقي وطبيعي،مابدنا نتخبى وراء إصبعنا.

ماذا قالت ماغي بو غصن عن حقيقة دعم المنتج لزوجته الفنانة



ماغي بو غصن تكشف عن رأي زوجها جمال سنان في عودتها للتمثيل



وفجرت ماغي بو غصن، مفاجأة من العيار الثقيل، وهو أن زوجها لم يكن يرغب فى عودتها إلى التمثيل بعد ابتعادها لمدة 7 سنوات، وكان يريد أن تبقى إلى جانب أولادهما بسبب سفره الدائم.



ماغي بو غصن تكشف عن رأي زوجها جمال سنان في عودتها للتمثيل



وكشفت ماغي بو غضن، أن زوجها المنتج جمال سنان، كان من أول الداعمين لها من أجل عودتها إلى التمثيل، بعدما لاحظ حزنها ومرضها الشديد بسبب ابتعادها عن الفن.