الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش يتنحى عن زعامة الحزب الحاكم

أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم السبت، تنحيه عن منصبه كزعيم للحزب التقدمي الصربي الحاكم، خلال مؤتمر للحزب، مؤكدًا أنه سيظل رئيسًا للدولة.

واقترح ألكسندر فوتشيتش أن يحل وزير الدفاع ميلوس فوسيفيتش محله في رئاسة الحزب.

جاءت هذه الخطوة بعد يوم من احتشاد عشرات الآلاف من الأشخاص من جميع أنحاء صربيا وكوسوفو وجمهورية الجبل الأسود والبوسنة المجاورة وسط بلجراد، دعما لألكسندر فوتشيتش عقب احتجاجات حاشدة مناهضة للحكومة، بسبب واقعة إطلاق نار عشوائي أدت لمقتل 18 شخصًا هذا الشهر.

ومن المقرر تنظيم احتجاج آخر مناهض للحكومة، في وقت لاحق اليوم السبت.

نهج جديد لتوحيد البلاد

وقال ألكسندر فوتشيتش خلال المؤتمر الحزبي، إنه يعتقد أن «هناك حاجة إلى نهج مختلف قليلا لتوحيد عدد أكبر من الذين يريدون النضال من أجل انتصار صربيا الوطنية.. صربيا الناجحة التي ستركز على مواطنيها، من أجل بلد لن ينظر لأسباب تتعلق بالانقسام، ولكن من أجل التوحيد والتآزر».

وأضاف ألكسندر فوتشيتش أنه سيبقى رئيسًا للدولة وعضوًا في الحزب. وقال: «لن أغادر هذا الحزب أبدًا، أنا فخور بأنني توليت قيادة الحزب الأفضل طوال هذه السنوات».

وأدت عمليتا إطلاق نار جماعيان أسفرتا عن مقتل ما مجموعه 18 شخصا في بداية الشهر، إلى عمل هزة في المجتمع الصربي.

أثار معارضو الرئيس ، قضية السيطرة على السلاح في الاحتجاجات وطالبوا بتحركات ضدها.

من ناحية اخرى، دعا حلف شمال الأطلسي سلطات كوسوفو إلى اتخاذ خطوات فورية لتهدئة التوترات في البلدات الشمالية ذات الأغلبية الصربية بعد أن استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق الحشود في ثلاث بلدات ودخول المباني البلدية لدعم المرشحين من أصل ألباني.

بعد يوم من الاضطرابات التي هزت زفيكان وليبوسافيتش وزوبين بوتوك - وهي مجتمعات ذات حجم مماثل من السكان، 16000 إلى 18000 شخص، سعى رؤساء البلديات من أصل ألباني إلى دخول المباني البلدية .

في خطوة هددت بمزيد من التوترات ، أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش في 27 مايو أن جيش بلاده لا يزال في حالة تأهب قصوى بعد أن أمر القوات بالانتشار بالقرب من الحدود مع كوسوفو في وقت متأخر من يوم 26 مايو.

صرحت الرئاسة الصربية أن قرار إبقاء القوات في حالة تأهب قصوى صدر في اجتماع لمجلس الأمن القومي الصربي في بلجراد يوم 27 مايو ، مضيفة أن هذه الخطوة كانت ضرورية بعد "الاستخدام الوحشي للقوة من قبل [رئيس وزراء كوسوفو] ألبين كورتي، ضد الشعب الصربي في كوسوفو ".

ودفعت الاضطرابات الولايات المتحدة وحلفاء غربيين آخرين إلى اتخاذ موقف متشدد بشكل غير معتاد ضد سلطات كوسوفو بسبب الإجراءات العدوانية التي اتخذتها الشرطة بعد أن هاجمت في السابق قرار الحكومة بإجراء الانتخابات في 23 أبريل بعد إعلان مقاطعة الحزب الصربي الرئيسي لها.

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