أول تعليق للقاريء ممدوح عامر على فيديو الغناء.. بحب أم كلثوم (فيديو)

أثار فيديو للقاريء ممدوح عامر، يغني لأم كلثوم في فرح شقيقه الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في ظل انتقاداتت واسعة من البعض ودفاع عنه من البعض الآخر

القاريء ممدوح عامر علق لأول مرة على الفيديو المتداول، قائلا: " أنا شخص طبيعي خالص وانا بحب اتعامل بتلقائية وعلى طبيعتي".

الكفيف يكون أكثر عاطفية من غيره

وقال ممدوح عامر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد" مساء اليوم ، :"الكفيف يكون أكثر عاطفية من غيره، وأنا كنت في فرح أخويا وبحب اهزر واضحك وغنيت في فرح أخويا ".

وتابع ممدوح عامر :" وقع عليا مسؤولية التجهيز لزواج شقيقي الأصغر وكان لازم أفرح لأخويا عشان محسسهوش إن أبويا اتوفى"، معقبا: "كنت على طبيعتي في فرح أخويا ، وانا بحب الأغاني الكلاسيكية مثل أغاني أم كلثوم ومكنتش بغني مهرجانات".

لست عضوا في نقابة القراء ومدين بالاعتذار فقط للمحبين والمتابعين

وحول بيان نقابة القراء الذي طالبه بالاعتذار، قال: النقابة لم تتواصل معه، وأعضاء من مجلس إدارة النقابة حضروا الفرح ومن تعذر حضوره هنأه تليفونيا، مؤكدًا أنه ليس عضوا في نقابة القراء، والنقابة دورها مقتصر على القرآن الكريم، موضحا أنه مدين بالاعتذار فقط للمحبين والمتابعين.

واختتم الشيخ ممدوح عامر، صاحب فيديو الرقص في فرح شعبي، قائلا: إن والدته وقع عليها تأثير نفسي لتصورها بأن ضررا كبيرا وقع عليه.

وضجت وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعد تداول مقطع فيديو للقارئ ممدوح عامر، أحد مشاهير القراء، من أحد الأفراح، يظهر خلاله وهو يغني مقطع من أغنية للسيدة أم كلثوم ويرقص خلال الفرح، الأمر الذي أثار جدلا واسعا وانتقادات كثيرة للقارئ.

بينما علق البعض على مقطع الفيديو، قائلين إنه من حفل زفاف شقيقه وليس هناك عيبا أو شيئا يدين القارئ، وقال آخرون إن قارئ القرآن عليه أن يراعي كل شيء في أفعاله وكلامه كونه حاملا لكلام الله سبحانه وتعالى.

وعقب انتشار الفيديو على نطاق واسع، علق الشيخ محمد حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء، على مقطع الفيديو المتداول والذي أثار جدلا واسعا، قائلا: نفحص الفيديو وسنتخذ الإجراء المناسب بالتأكيد.

وقال نقيب القراء: قارئ القرآن عليه احترام كلام ربنا، ولا يصح أن يرقص أو يغني بهذا الشكل غير الملائم، وحتى لو كان فرح أخو الشيخ ممدوح عامر فمن حقه يفرح لشقيقه لكن ليس بهذا الشكل.

وأصدرت نقابة القراء، بيانا استنكرت خلاله الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي للقارئ ممدوح عامر، وهو يرقص ويتمايل ويغنى كمطربي المهرجانات.

وفي بيانه، قالت القراء: كان الأولى بالقارئ أن يحترم القرآن الكريم الذي يتعايش منه والذي جعل له اسم بين الناس، ولكن للأسف الشديد لم يفعل ذلك، وإنما هبط إلى مستوى متدني لا يليق بأهل القرآن والنقابة سوف تقوم بما تراه مناسبا تجاه هذا الموضوع.