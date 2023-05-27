التموين تكشف تفاصيل قرار منع بيع القمح للمزارع السمكية كعلف للمواشي (فيديو)

قال مجدي الخضر وكيل وزارة التموين، بعض ضعاف النفوس قاموا ببيع القمح للمزارع السمكية او كعلف للحيوانات رغم أنه مع بداية توريد القمح تم وضع سعر عادل لتوريد القمح إلى الدولة المصرية.

وأضاف وكيل وزارة التموين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة "صدى البلد" مساء اليوم أن وزير التموين أصدر تعليمات بحظر بيع القمح المحلي للمزارع السمكية أو بيعه كأعلاف للحيوانات".

حملات على المزارع السمكية ومربي المواشي و ضبط كميات من القمح

وتابع مجدي الخضر: "من الضروري الحفاظ على القمح لأنه يعتبر سلعة استراتيجية هامة"، مضيفا" تم إجراء حملات على المزارع السمكية ومربي المواشي وبالفعل تم ضبط البعض ممن يستخدمون القمح كعلف للحيوانات أو في المزارع السمكية".

وأوضح وكيل وزارة التموين: "هناك علف مخصص للأسماك لا يدخل فيه القمح ويتم تخصيصه للمزارع السمكية ومربيين المواشي".

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن المحافظة تعد من المحافظات الواعدة زراعياً وحققت مراكز متقدمة على مستوى محافظات الجمهورية فى نسب توريد القمح للشون والصوامع المختلفة، مشيرة الى إنتظام أعمال توريد محصول القمح بالتنسيق مع كافة القطاعات المعنية حيث بلغ إجمالي ما تم توريده لشون البحيرة حتى صباح اليوم 256 ألف طن من إجمالى المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام التى تبلغ 335830 فدانا.

ووجهت نائب محافظ البحيرة، بضرورة المراجعة الدورية لكافة التجهيزات المتعلقة بعملية التوريد خاصة أعمال التطهير والتبخير وتجهيز المشمعات والعروق الخشبية والأجولة الخاصة بالتعبئة وتسليمها للمزارعين.



كما وجهت بتكثيف أعمال المعاينة من مديريتي التموين والزراعة والرقابة على الصادرات ومباحث التموين والمطاحن لمواقع إستلام وتخزين محصول القمح، للوقوف على مدى سلامة الإجراءات المطابقة لشروط التخزين الجيد، والتأكد من إعتماد الموازين الخاصة بجميع المواقع .



وفي المنيا حيث تم توجيه حملات يومية بجميع مدن ومراكز المحافظة للتصدي لعمليات التهريب ومنع تحويل المحصول الاستراتيجي إلى علف ماشية، ووجهت الوحدات المحلية عدة ضربات قوية للمتلاعبين بعمليات توريد القمح، حيث جرى ضبط عشرات السيارات المحملة بمئات الأطنان من محصول القمح قبل بيعها في السوق السوداء.

ويسير توريد القمح في المنيا بشكل منتظم، وهذا ما أعلنه الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمحافظة، حيث أكد انتظام أعمال التوريد بالشون والصوامع الحكومية، وبلغت الكميات التي تم تسليمها حتي الآن و360 كيلو لموسم حصاد 2023، من خلال 42 موقعا تخزينيا بجميع مراكز ومدن المنيا.

ووجه وكيل وزارة التموين بالاستمرار في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل أعمال توريد القمح المنيا، على جميع المزارعين، وتذليل كافة العقبات في سهولة ويسر وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك.

و يزيد توريد القمح بشكل متصاعد داخل الشون والصوامع الحكومية، حيث أن إجمالي المساحة المنزعة بالقمح في المحافظة تبلغ 243 ألف فدان، لذا تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بسهولة ويسر.