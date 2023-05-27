افتتاح فعاليات البرنامج التدريبى الموحد لإعداد القيادات الجامعية بالزقازيق

افتتح الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، اليوم السبت، فعاليات البرنامج التدريبى الموحد لإعداد القيادات الجامعية وتجديدات البنية التحتية بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات.

جاء ذلك بحضور كل من: الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نجلاء فتحى المدير التنفيذى لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، والقيادات ومستشار رئيس الجامعة للتصنيف الدولي وتطوير الأداء الجامعي، والدكتور عادل فيكتور أمين عام الجامعة.

حيث تم افتتح التجديدات بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة، وتشمل أعمال التطوير للبنية التحتية بالمركز ومنها الدهانات والنجارة والكهرباء وتحديث شاشات العرض وأجهزة الكمبيوتر فى قاعة التعليم الإلكترونى ، وتطوير قاعة المؤتمرات، واستحداث قاعة للمدربين بالمركز ، بالإضافة إلى تحديث الأرشيف وصيانة دورات المياه.

كما افتتح فعاليات البرنامج التدريبى الموحد لإعداد القيادات الجامعية بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، والتى تعد شرطا للترشح لمنصب عميد كلية أو معهد بالجامعة ، وذلك بقرار المجلس الأعلى للجامعات.

وخلال الجولة التفقدية اليوم أكد الدرندلي أن الجامعة تحرص على تنظيم البرامج التدريبية لإعداد القيادات بما يسهم في تطوير مهاراتهم وقدراتهم العلمية والعملية في العديد من الجوانب، وتطوير مهاراتهم المعرفية لتحقيق التنافسية المحلية والدولية، مشيرا إلى أن برنامج إعداد القيادات الجامعية الموحد يأتى وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات في تأهيل القيادات الجامعية وتعريفهم باللوائح والقوانين، لتحقيق التنمية المهنية، وإعدادهم كأحد متطلبات الترشح لمنصب عميد.

وأشاد رئيس الجامعة بالتطوير فى البنية التحتية لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات والتى تتواكب مع أهمية دوره التعليمى والتدريب ، والذى يتوافق مع استراتيجيات القيادة الحديثة لتأهيل أعضاء هيئة التدريس لتولي المناصب العليا بالجامعة.

ولفن الدكتورة نجلاء فتحى أن المركز يشهد عهد جديد من خلال دعم القيادة نحو التطوير وتذليل الصعوبات، وعلى مدار عامين تم تطوير آلية الحجز والدفع للبرامج التدريبية لتصبح إلكترونية، مع تطوير مصفوفة البرامج التدريبية، بما يفيد أعضاء هيئة التدريس والقيادات، ووصولا الى تطوير وتحديث البنية التحتية للمركز والتي نحن بصددها اليوم.

واوضحت فتحي أن البرنامج التدريبى الموحد لإعداد القيادات سوف يعقد على مدار ثلاثة أيام فى الفترة من ٢٧-٢٩ من شهر مايو الجارى ، موضحة أن محتوى البرنامج التدريبى لليوم الأول يتضمن جلستين حول الجوانب القانونية فى الأعمال الجامعية، والتى يقدمها د.ممدوح المسلمي عميد كلية الحقوق، ويتضمن اليوم الثانى جلستين، تتناول الأولى الجانب المالية فى الأعمال الجامعية والتى يقدمها الدكتور هلال عفيفى عميد كلية التجارة، والثانية تركز على فن الإتيكيت والبروتوكول والمراسيم ويقدمها الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف وكيل معهد إعداد القادة بحلوان.

يشار إلى أن الدورة التدريبية ستختم فعالياتها بجلستين إحداهما عن الإدارة الإستراتيجية، والأخرى عن فريق العمل الفعال وسوف يقدمهما الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم الأسبق.