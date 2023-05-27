رائدي الفضاء السعوديين يطهون الوجبات في الفضاء (فيديو)

تبادل طلاب المدارس السعودية بعض الأسئلة والتجارب مع رائدي الفضاء السعوديين علي القرني وريانة برناوي، من خلال خدمة "البث المباشر"، وتولى الطلاب السعوديين توجيه الأسئلة لرواد الفضاء، بجانب إجراء عدد من التجارب العملية بشكل متوازي بينهما، وقياس مدى تأثير الجاذبية على تلك التجارب.

رائدي الفضاء السعوديين يطهون الوجبات المجمدة من الأرض إلى الفضاء

وتوجه أحد طلاب الصف السادس الابتدائي من إحدى المدارس السعودية، بعدد من الأسئلة لرائدي الفضاء السعوديين، والتي حمل ضمونها طرق الأكل والوجبات التي ياكلها رائدي الفضاء علي القرني وريانة برناوي، وردت رائدة الفضاء برناوي، على السؤال، بانهم يحملان معًا في رحلتهم إلى محطة الفضاء بعض الأكلات والوجبات من الأرض، وبعضها تكون أكلات مجمدة.

كيف يأكل الرواد في محطة الفضاء الدولية؟



رائدة الفضاء @Astro_Rayyanah تجيب من خلال البث المباشر لطلاب المدارس.#نحو_الفضاء pic.twitter.com/twCAQpDIWE — الهيئة السعودية للفضاء (@saudispace) May 27, 2023

وأشارت إلى أن اصطحبت عدد من الوجبات المجمدة معها من الأرض إلى محطة الفضاء، حتى تستخدمها في محطة الفضاء، وتتم عملية طهي الأطعمة المجمدة من خلال جهاز موجود بمحطة الفضاء الدولية، حيث إنه يتم ملئ الكيس بكمية صغيرة من المياه والانتظر لـ10 دقائق فقط حتى تكون الوجبة جاهزة للأكل.

وتابع: "برناوي أنها اصطحبت معها أنواع عديد من الأكلات في رحلتها البحثية إلى محطة الفضاء الدولي".

9 آلاف طالب سعودي يشاركون في التجارب العملية مع رائدي الفضاء السعوديين

وشارك في هذه التجارب 9 آلاف طالب سعودي في تجربة "انتشار الألوان السائلة" بين السماء والأرض للتعرف على محطة الفضاء الدولية، وبدأ إجراء التجربة بين الطلاب في المدارس السعودية ورائدي الفضاء السعوديين، وتتم هذه التجربة التفاعلية من خلال مشاركة الطلاب من سن الـ9:12 سنه.

ونشرت الهيئة السعودية للفضاء عبر حسابها في "تويتر"، أن هذه التجربة التفاعلية ستتم عبر البث المباشر، وتهدف هذه التجربة إلى معاينة سلوك المواد السائلة وانتشارها، في ظل ظروف الجاذبية الصغرى ومقارنة سلوكها مع وجود الجاذبية في الأرض.

ومن المقرر أن ينفّذ الطلبة 3 تجارب علمية في أوقات مختلفة، وتستهدف كل تجربة مرحلة تعليمية معيّنة، بدءاً بتنفيذ تجربة "انتشار الألوان السائلة" لطلاب وطالبات الصفوف العليا من المرحلة الابتدائية اليوم السبت، وتجربة "الطائرات الورقية الفضائية" لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة غدا الأحد، وكذلك تجربة "أنماط انتقال الحرارة"، لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية، والتي سيتم إجراؤها الاثنين.