فريدة سيف النصر تهاجم منتقدي محمد فؤاد.. عاقب نفسك أولًا.. عيب

دافعت الفنانة فريدة سيف النصر عن الفنان محمد فؤاد، بعد الهجوم الكبير الذي تعرض له عقب إحيائه حفله الأخير بالمملكة العربية السعودية، بسبب تصريحاته التي وجه خلالها الشكر والامتنان لجمهوره السعودي.

كتبت فريدة سيف النصر، عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك"، قائلة: "لله حسابات أخرى يا فؤاد يا محترم.. ما كفاية بقى يا جماعة تنمر وتنظير وتصيد أخطاء، كفاية نذبح فنانين كبار على كلمة مجاملة اتقالت، وهي صح عندهم أخلاق وحسن استقبال وكرم".

وأضافت، أن كل فنان يوجه الشكر لأي بلد فهو لا ينكر فضل بلده عليه: "أنا لا بغني ولا بطبل ولا أنفع في العمر المحترم ده أعمل استعراض أو حفلة بأقول الحق ومش معنى أني أشكر في بلد يعني بلدي لأه، عمر دياب أكتر واحد بيجامل بس مش بالميكروفون وهما يتجاملوا بيشغلوا الناس اللي نسيناهم إحنا، لظروفنا مفيش حفلات.. هما السعودية دي مش عرب زينا ولا إحنا لازم نقلب الدنيا على بعضها".

وانتقدت فريدة سيف النصر تصرفات مهاجمي محمد فؤاد، طالبة من كل شخص أن يعاقب نفسه أوًلا ويرحم الآخرين: "فؤاد محترم واللي في قلبه على لسانه مايستاهلش كده.. ولو كل واحد يلوم نفسه ويعاتبها على تصرف على صورة، أو أي قرف مش هيتكلم على غيره.. إنسانيًا بقى له كتير ماشتغلش وكان مريض.. مين عارف عملوا معاه إيه.. خلصنا بقى هو لا بنرحم ولا يعجبنا رحمة ربنا بعباده، كفاية بهدلة في بعض.. عيب يا حبايبي عيب".

فريدة سيف النصر

وكانت حرصت الفنانة فريدة سيف النصر على توجيه رسالة تحذير إلى جمهورها ومتابعيها، وذلك بواسطة حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتبت فريدة سيف النصر قائلة: "يا جماعة أرجوكم تخلوا بالكم من إعلانات الفيتامينات عالنت اشتروا من صيدليات لها اسم ومضمونة".

وأضافت "فريدة": "واحدة صديقتي جدا هي وبنتها كانوا هايروحوا فيها وحساسية والله أعلم ايه هي الحبوب دي، والعلب مش مبرشمه وتقريبًا بيملوها حبوب تانية وياخدوا هما الأساسي".

فريدة سيف النصر

واختتمت فريدة سيف النصر حديثها، قائلة: "اشتروا من صيدليات ما يقدرش يخونك وطريقه معروف إنما التانيين لو قفل صفحته وفتح واحدة تانية هاتعملله ايه يعني، اللهم بلغت اللهم فاشهد".

مسلسل "جعفر العمدة":

شاركت الفنانة فريدة سيف النصر، في الماراثون الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "جعفر العمدة"، والذي حقق صدى واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتدور قصة مسلسل جعفر العمدة في السياق الاجتماعي والدرامي الشيق في حي السيدة زينب، حيث يتزوج جعفر من أربع نساء، وتحوي عروض المسلسل العديد من الأحداث المشوقة، فمن بينهما أن جعفر سيعيش مأساة كبيرة في حياته، وهذا نتيجة اختطاف ابنه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إن كان حي أو أصابه مكروه.

خلال توالي الأحداث في المسلسل سيضطر جعفر الكذب على عائلته، حيث إنه قال لهم إنه توفى منذ أكثر من 20 عامًا، وستجمعه قصة حُب بالفنانة زينة التي تُجسد شخصية عايدة.

نبذة عن الفنانة فريدة سيف النصر:

ممثلة مصرية، ولدت في حي العجوزة بمدينة القاهرة، اكتشفها في بداياتها المخرج حسام الدين مصطفى، وأيضًا الفنان جورج سيدهم الذي ضمها لفرقة ثلاثي أضواء المسرح، ومن أهم أعمالها السينمائية: (مين فينا الحرامي، بديعة مصابني، أبناء الصمت، ديل السمكة)، ومن أهم أعمالها التليفزونية: (بدون ذكر أسماء، شيخ العرب همام، عفاريت السيالة، الرحايا).