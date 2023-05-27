طالب يطعن صديقه بمطواة داخل جامعة المنصورة (تفاصيل)

قام طالب بكلية الآداب بحامعة المنصورة، بالتعدى على صديقه بمطواة بحوزته وإحداث إصابته إثر مشادة بينهما بسبب بسبب خلاف على بوست على الفيسبوك.

تلقى مأمورقسم أول المنصورة إخطارًا من إدارة الأمن الإدارى بجامعة المنصورة بحدوث مشاجرة داخل الحرم الجامعى قام على إثرها طالب بكلية الآداب بطعن زميله.

وعلى الفور انتقل مأمور وضباط قسم أول المنصورة، وبفحص البلاغ تبين إصابة م م أ 20عامًا بجرح طعنى وآخر قطعى بالوجه، وبسؤال المصاب إتهم را م، 19 سنة، طالب بكلية الآداب بالتعدى عليه بمطواة بحوزته وإحداث إصابته إثر مشادة بينهما بسبب خلاف على بوست على الفيسبوك.

تم نقل الطالب المصاب إلى مستشفى الطوارئ الجامغى لتلقى العلاج.

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم أول المنصورة من ضبط الطالب المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وبإرشاده تم ضبط الأداة المستخدمة.

تحررعن ذلك المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.