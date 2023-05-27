ضبط 7 سيارات محملة بـ 65 طن قمح محلى بأسيوط

نجحت مديرية التموين بأسيوط، برئاسة السيد ممدوح حماد وكيل وزارة التموين، بالاشتراك مع إدارة مباحث التموين، فى ضبط 7 سيارات بمركزى منفلوط وأسيوط محملة بعدد 65 طن وضبط 7 مخازن بداخله عدد 78 طن من القمح المحلى بمركز ديروط وساحل سليم بقصد الاتجار فيه بالسوق السوداء

جاء ذالك فى اطار توجيهات السيد اللواء المحافظ لضبط السوق والحد من تتهريب الاقماح بعيد عن المنظومة التوريد المقررة لها المطاحن الحكومية.

تلقى مدير أمن أسيوط اخطار من اللواء توفيق جاد مدير المباحث الجنائية يفيد بما أسفرت عنه الحملة الامنية المكونة من إدارة مباحث التموين و بالتعاون مع مديرية التموين وبرئاسة السيد ممدوح حماد وكيل وزارة التموين

وحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة لاستكمال التحقيقات

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