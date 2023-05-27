إزالة 33 حالة تعدٍ على المجاري المائية بالفيوم

شنت الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالفيوم، حملات عدة لتنفيذ قرارات إزالة التعديات على المجاري المائية والترع، بالإضافة إلى متابعة أعمال التطهير الجارية.

يأتي هذا تحت إشراف المهندس أيمن نضر وكيل وزارة الري بالفيوم، والمهندس على عبدالمجيد رئيس مصلحة الري والمهندس نادي جرجس رئيس قطاع الري بالفيوم.

وأوضح وكيل الوزارة أن أعمال التطهير تأتي فى إطار خطة المديرية لإزالة كل التعديات على الترع والأباحر بكل مراكز المحافظة لضمان سهولة وصول مياه الري إلى النهايات، استعدادا لفصل الصيف.

خلال ذلك قامت إدارة ري شرق الفيوم برئاسة المهندسة جيهان عباس مدير عام الإدارة، بتنفيذ حملة مكبرة بالتعاون مع قوات الأمن بمركز الفيوم وشرطة الموارد المائية والري، لإزالة التعديات بالبناء المخالف على جانبي بحر يوسف بنطاق الإدارة.

وأكدت مدير إدارة ري شرق الفيوم أن الحملات أسفرت عن إزالة عدد 33 حالة تعدٍ بالبناء المخالف، عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض وعشش على جانبي بحر يوسف، بحضور المهندس أحمد فتحي رئيس هندسة ري مركز الفيوم.

وفي نفس السياق قامت هندسة ري طامية برئاسة المهندس يسري صلاح مدير الهندسة، بتنفيذ أعمال التطهير ونزع الحشائش بعدد من الترع والمجارى المائية والمصارف، والتي شملت تطهير بحر الجمهورية وفروعه والجنابيات بزمام الهندسة، بالإضافة إلى نقل مخلفات التطهير إلى خارج المناطق السكنية المتاخمة للمجاري المائية.

إستمرار أعمال نزع الحشائش وتطهير الترع بالفيوم

وأكد المهندسة جيهان عباس مدير عام ري شرق الفيوم إستمرار أعمال تطهير الترع ونزع الحشائش خلال الفترة المقبلة للعمل على رفع كافة المعوقات التى تعيق وصول المياه إلى نهايات الترع وخاصة خلال فصل الصيف، وفترة أقصى الاحتياجات مع متابعة الحملات الليلية لمنع التعديات على مياه الري بكل أنحاء المحافظة.

وفي سياق متصل تفقدت مدير إدارة ري شرق الفيوم، حالة المياه على عدد من الترع والمجارى المائية، شملت بحر الجمهورية ومسقة الهدير وبحر المحش تم خلالها قياس مناسيب مياه الري ومتابعة حالة المياه وأعمال التطهير ونزع الحشائش، وذلك لضمان وصول المياه إلى نهايات الترع، ومتابعة أعمال التطهير الجارية.

وصرحت مدير إدارة ري شرق الفيوم بأنه تجري المتابعة اليومية لكل المجاري المائية للتأكد من وصول المياه إلى نهايات الترع، بالإضافة إلى متابعة المشروعات الجاري تنفيذها على الترع والمجارى المائية، للتأكيد على جودة تنفيذ الأعمال طبقا للاشتراطات والمواصفات والدليل الإرشادي، والعمل على تلافي أي ملاحظات خلال التنفيذ، موجها مقاولي التطهير برفع كافة المخلفات التي تظهر في المجاري المائية عقب انتهاء أعمال التطهير الجارية.

وأضافت "عباس" بأن الإدارة تولي أعمال تطهير الترع والمجارى المائية اهتماما خاصا بسبب الدخول في فترة أقصى الاحتياجات مع بدايات فصل الصيف، وهو ما يتطلب فتح المجاري المائية لضمان وصول مياه الري إلى النهايات، وتغطية كل الأراضي الزراعية التي تشملها مقررات المياه.