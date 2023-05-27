بطلان قرار تعيين اللجنة المؤقتة بالنادي الإسماعيلي

أعلن نهاد حجاج المستشار القانوني السابق بالنادي الإسماعيلي عن قرار محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار وزير الشباب والرياضة ومدير المديرية بتعيين اللجنة المؤقتة التي تدير شئون النادي برئاسة اللواء أبو بكر الحديدي.



بطلان اللجنة المؤقتة بالإسماعيلي

ونشر حجاج عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلاً: "أصدرت محكمة مجلس الدولة بجلسة اليوم حكماً مع النفاذ المعجل ببطلان قرار وزير الشباب والرياضة ومدير المديرية بتعيين اللجنة المؤقتة التي تدير شئون نادي الإسماعيلي".



وأضاف قائلاً: "كما أنه تم بطلان كافة القرارات التي أصدرتها وما يترتب على ذلك من آثار وهذا الحكم واجب النفاذ اعتباراً من اليوم ٢٧ مايو ٢٠٢٣ وأي طعن على هذا الحكم لا يوقف تنفيذه".

وكان الجهاز الفني للإسماعيلى قد قرر توقيع عقوبة مالية 50 ألف جنيه ضد صالح جمعة لعدم التزامه بالمبيت مع زملائه اللاعبين ليلة مباراتهم الأخيرة أمام نجوم المستقبل، والتي خسروا نتيجتها بهدفين نظيفين وخرجوا مبكرا بسببها من كأس مصر.

و يستعيد الإسماعيلي خدمات المدافع محمد هاشم أمام المقاولون العرب، المقرر لها 31 مايو الجاري في إطار منافسات الأسبوع الثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وغاب محمد هاشم عن الإسماعيلي أمام النجوم في كأس مصر والتي خسرها الدراويش بهدفين نظيفين، للإيقاف لحصوله على 3 إنذارات والذي كان آخرها أمام حرس الحدود في بطولة الدوري، وسيكون جاهزا أمام المقاولون العرب في بطولة الدوري.

يذكر أن فجر اللواء أبو بكر الحديدي رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة شئون النادي الإسماعيلي مفاجأة بشأن حمزة الجمل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأكد الحديدي، أن حمزة الجمل حتى الآن لا يحصل على راتبه منذ 3 شهور مع جهازه المعاون للفريق الأول ، مشيراً أن الجمل أحد أبناء النادي المخلصين، مؤكدًا أنه لا مجال للحديث عن رحيل الجمل عن منصبه.



وأوضح الحديدي أن الجمل مستمر في منصبه على رأس الإدارة الفنية للنادي الإسماعيلي، ولا يوجد أي صحة في الوقت الحالي لأنباء التعاقد مع القبرصي نيكوديموس بابا فاسيليو مدرب البنك الأهلي بداية من الموسم المقبل.



وتابع الحديدي قائلاً إن النادي لم يستغن على الإطلاق عن خدمات حمزة الجمل، وهو مستمر مع الدراويش في الوقت الحالي ومهمة المجلس هي تمهيد الطريق قبل ترك المهمة للمجلس المنتخب بعد نهاية مدة اللجنة المؤقتة.