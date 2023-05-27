مهرجان ألعاب شعبية لذوى القدرات والهمم بمغاغة

تابعت إدارة الشباب والرياضة بمغاغة شمال محافظة المنيا، قيام مركز شباب دهروط بتنفيذ مهرجان ألعاب شعبية بمشاركة 50 عضوا من ذوى القدرات والهمم من السيدات والرجال والطلائع، وذلك بحضور سامى وجيه مدير إدارة شباب مغاغة، فرج عوض مدير المركز، رضا أحمد مشرف النشاط، وتم خلال المهرجان تنفيذ بعض المسابقات الرياضية والشعبية منها، (شد الحبل- الكراسى الموسيقية - الشطرنج - الذراع - العدو- ألعاب اخرى )، وذلك فى إطار خطة متابعة الإدارة للانضباط وتنفيذ الأنشطة عن شهر مايو 2023

ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات د مندى محمد عكاشه وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، إشراف دكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب، دكتور أحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة تنفيذ سامى وجيه مدير إدارة الشباب والرياضة بمغاغة.