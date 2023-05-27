رياح محملة بالأتربة والرمال وفرص لسقوط أمطار (شاهد)

تعد التقلبات الجوية إحدى السمات المميزة للطقس خلال فصل الربيع، إذْ يمضي شهر مايو ما بين موجة حارة يعقبها انخفاض في درجات الحرارة خصوصًا في فترات الليل، وبالرغم من أن فصل الصيف لم يبدأ رسميًا إلا أن درجات الحرارة تشهد مؤخرًا ارتفاعات ملحوظة.

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم وأبرز الظواهر الجوية المتوقع حدوثها.

وقالت غانم إنه سيسود اليوم، السبت، طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، وأجواء حارة على السواحل الشمالية نهارًا، بينما تسود أجواء معتدلة ليلًا، لافتة إلى أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية.

تفاصيل حالة الطقس غدًا الأحد في مختلف محافظات الجمهورية:

وواصلت غانم أن درجة الحرارة ستعود غدًا، الأحد، لمعدلها الطبيعي، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 32 درجة، وتستمرعلى نفس المعدل حتى نهاية الأسبوع، مستطردة: “اليوم نشهد مزيدًا من الارتفاعات في درجات الحرارة، لأن اليوم هو ذروة ارتفاع درجة الحرارة، وتصل درجة الحرارة العظمى إلى 36 درجة”.

وقالت غانم خلال تصريحاتها عبر فضائية “ten”، اليوم السبت، إنه من المتوقع وجود نشاط للرياح محملة بالأتربة والرمال المثارة على أغلب مدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية وسيناء ومحافظات البحر الأحمر والأماكن المكشوفة في القاهرة ومحافظات الوجة البحري، موضحة أنه من المتوقع احتمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية تكشف تفاصيل طقس الأسبوع:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها بشأن حالة الطقس خلال الفترة من السبت 27 مايو وحتى الخميس 1 يونيو 2023 على مدن وأنحاء الجمهورية كافة، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل "فيس بوك".

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، أن حالة الطقس في النهار ستكون معتدلة على أغلب الأنحاء في الصباح الباكر.

بينما سيكون طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحارًّا على السواحل الشمالية الغربية، وسيكون طقس معتدل الحرارة في أوقات الليل على الأنحاء كافة.