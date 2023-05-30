حوار لا تنقصه الصراحة

حلم الإستاد الجديد أصبح حقيقة والمشروع الإستثمارى تم تعديله

الجهاز الفنى السابق سيأخذ حقه كاملا بعد خصم العقوبات الموقعة

لم ولن أطلب بـ"مليم" واحد سددته من جيبى ومتنازل عنه "طواعية"

حوار – عبد الرحمن بصلة :

زيارة رجل الأعمال كامل أبو على رئيس النادى المصرى لبورسعيد وتفقده مراحل إنشاء الملعب الجديد ولقاءه مع محافظ بورسعيد وإجتماعه مع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية وترأسه للإجتماع الدورى لمجلس الإدارة ردت على كل الإشاعات وما تردد عن تقدمه بإستقالته وتركه المشروع الإستثمارى ورحيله عن النادى المصرى ، وجاءت الزيارة لتعيد الروح والأمل من جديد لكل جماهير المصرى وأيضا لكل بورسعيدى يدعم وجود "أبوعلى" فى بورسعيد والإستفادة من خبراته وإمكانياته لتحقيق نهضة رياضية وسياحية بالمدينة الباسلة ، ولأن هناك أسئلة تدور فى ذهن كل بورسعيدى كان لـ "الوفد" هذا الحوار:

* لماذا إعتذرت عن رئاسة النادى المصرى ؟

*** ظروف ما جعلتنى أقدم على هذه الخطوة عندما وصلتنى أمور لا أرغب الخوض فيها ، فأنا بطبيعتى أحب أن أعمل فى جو من الهدوء والتركيز ، وكان قرار خاطئ وفكرت فيه حتى أبتعد عن هذا الجو ، وكانت خطوة تداركت خطئها فيما بعد ولذلك لم تأخذ الشكل القانونى ، وعندما درست الموقف عدت من جديد ، وفى هذه الفترة لم أكن بعيدا عن كل قرار يتخذ من مجلس الإدارة ، فأنا رسميا رئيس المجلس وكل ما صدر كان بموافقتى ومتابعتى ، وأنا مسئول عن كل القرارات والتعاقدات التى تمت من خلالى سواء بالخطأ أو بالإيجاب ، ولا يوجد إنسان معصوم من الخطأ والحياة حقل تجارب ، وأرفض أية إتهامات لأى عضو يعمل معى بمجلس الإدارة فكلنا زملاء وهدفنا فقط هو مصلحة النادى .

* ماذا يمثل النادى المصرى لكامل أبو على ؟

*** المصرى بالنسبة لى حياة وحب وعشق من الطفولة ، وهذا كلام لا جدال فيه .. فمنذ طفولتى وأنا أعشقه وعندما كنت فى الخارج وأعلم أن النادى المصرى موجود فى معسكر خارجى كنت أقطع الأميال لأشاهده وأتابعه ، وأعمل فيه بإخلاص ، ولا أحتاج منه الشهرة أو التربح أو الوجاهة .. فرئاسة النادى المصرى شرف لا يضاهيه شرف وتاج فوق رأسى ، وأسعى ليكون فى المقدمة وأفضل الأندية ، وفى أى فترة توليت فيها المسئولية قدمت له الكثير بحب وتفان وبدون ضغوط .

* هل ستطلب ما سددته من أموال دعما للنادى ؟

*** أدعم النادى بكل حب ودعمته فى كل فترة سابقة ولم ولن أطلب بـ "مليم" واحد سددته من جيبى ، فكل ما أدفعه من جيبى هو دعم للنادى الذى أحبه ومتنازل عنه طواعية ، وهل كامل أبو على سيطالب يوما النادى بأية مبالغ ، فهذا أمر مرفوض ولن أفعله ما حييت .. جئت للوقوف بجوار النادى وليس لتحميله أعباء زائدة ، وأتمنى أن يتنازل أى فرد تولى المسئولية فى المصرى عدم المطالبة بأية مبالغ سددها ، لأننا جميعا فى خدمة هذا الصرح الكبير ، وتحملت خلال الفترة الماضية أموالا طائلة كانت مديونات على النادى ومستحقات للاعبين وإدارات فنية من مجالس سابقة كانت ستوقف التعاقدات وتخصم فيها النقاط ضد النادى وتضعنا فى موقف مؤسف ، ولن أقبل بأى شيئ يشوه النادى فى وجودى ومستعد لدعمه حتى نحقق للجماهير ماتتمناه .

* ماحجم ماتم من أعمال فى الإستاد الجديد ؟

*** أعلم أن الإستاد الجديد حلم لكل بورسعيدى حتى نعود للعب من جديد على أرضنا ، ولا بد من تقديم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على موافقه وتوجيهاته لبناء ستاد النادى المصرى فى نفسه موقعه ، ومهمتى تحقيق الحلم لكل بورسعيد وجماهير المصرى العريقة التى تستحق منا الكثير ، وأيضا إقامة المشروع الإستثمارى المجاور للملعب حتى يكون مصدر دخل للمصرى ولا يحتاج لأية مساعدات خارجية ، وتحملت التصميمات الجديد وإستشارى خاص ثم قمنا بتعديلات على الملعب وأيضا المشروع الإستثمارى ، وما شاهدته خلال زيارتى لبورسعيد من أعمال إنشائية أثلجت صدرى وجاءت على غير المتوقع فنسبة التنفيذ جيدة جدا فى 8 شهور فقط وأصبح أمرا واقعا ، وخلال العام القادم سيكون للمصرى إستاد داخل مدينته ، وإن شاء الله سيكون إستاد كبير يشرف بورسعيد وبسعة ما بين الـ 18 ألف و الـ 20 ألف مشجع قابلة للزيادة ، والمهم هو العودة لبورسعيد من جديد ، والإستاد الجديد سيكون من أحدث الاستادات العالمية ومراعاته لكافة المواصفات والإشتراطات العالمية .

* وماذا عن المشروع الإستثمارى ؟

*** عدلت من المشروع الإستثمارى الذى قدمته سابقا بسبب عدم الحصول على الموافقات المطلوبة ، وندرس حاليا تعديل كامل للمخطط الإستثمارى بعد زيادة المساحة المخصصة ، ولدينا تصور كامل للمنطقة الإستثمارية المجاورة للإستاد ، وأنسق مع محافظ بورسعيد والجهات المعنية للوصول للإستغلال الأمثل لتلك المنطقة التي ستوفر كافة الموارد المادية للنادي المصري بعد التشغيل ، وعلى الجميع التعاون معنا لأننا لاننشأ صرح سياحى خاص بل مشروع لصالح بورسعيد وواجهة حقيقية للسياحة بها ، والأهم حاليا أن ننتهى من مشروع الإستاد أولا ، ثم نعرض المشروع الإستثمارى .

* ماموقف مستحقات الجهاز الفنى السابق ؟

*** أنا أعطى لكل صاحب حق حقه بالكامل ، ولا آخذ حق فرد عمل معى ، فالأمور المالية آخر ما أفكر فيه ، وبالنسبة لمستحقات الجهاز الفنى والإدارى والطبى السابق سيأخذ كل صاحب حق حقه بالكامل ، سواء هناك شكوى أو لا توجد ، والجميع يعلم ذلك ، ولا أقبل بالتجاوزات والخطأ .. ومن يخطأ يتحمل خطأه .. كل فرد له حقوق وعليه واجبات .. والعقوبات الموقعة على الجهاز السابق ستطبق طبقا لقرارات مجلس الإدارة ويأخذ باقى مستحقاته ، ومن يملك عقدا أو مديونية علينا يقدمها لى وسأصرفها فورا ..

* هل توقف دعم محافظ بورسعيد عن تقديم الدعم للنادى ؟

*** اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد رجل بمعنى الكلمة ويقف مع النادى المصرى بكل حب ودعم ، ولا يبخل عليه بأى شيئ ، ولا توجد بينى وبينه إلا كل ود ومحبة ، ولكن هناك أفراد تريد أن تعكر هذا الصفو وما ينجزه لبورسعيد يستحق التقدير ، ويتابع إنشاء الإستاد الجديد ولا بد ألا نبخل حقه فى كل ما يقدمه لبورسعيد والنادى المصرى .. الإستاد والمشروع لن يكتملا إلا بدعم ومساندة ومتابعة محافظ بورسعيد فهو رجل بدرجة مقاتل .. ويقدم الدعم ويحمل معنا قضايا وهموم النادى ، وكلنا نعمل من أجله لنحقق أحلام جماهيره وعشاقه ، وقمنا بجولة تفقدية لكافة أعمال إنشاء الإستاد الجديد للإطمئنان على سير العمل ومعدلات التنفيذ ومناقشة الأمورالمتعلقة بالنادى .

* هل حقق الجهاز الفنى الجديد طموحات "أبو على" ؟

*** لدينا حالة من الإستقرار الفنى والإدارى داخل النادى ، وأقدم كل الدعم والمساندة للجهاز الذى يقوده الدكتور ميمى عبد الرازق ومعه نجمان بارزان فى كرة القدم أحمد الكأس وطارق السيد ، وأعلم أنهم يعملون فى إطار من المحبة والوئام فيما بينهم وأتصل بهم عقب كل مباراة لتقديم المساندة معهم ، وأهم شيئ هو النوايا الحسنة والتوكل الله والإخلاص فى العمل لأنها عناصر النجاح ، وقمنا بصرف كل مستحقات اللاعبين والأجهزة وأحضرنا دولارات اللاعبين الأجانب ، وأشاد "أبوعلي" بما حققه الفريق خلال الفترة الماضية وسعيد بالروح الإيجابية والأداء لدى جميع اللاعبين وأن لديه الثقة الكاملة في قدرتهم على تحقيق مزيدا من النجاحات وطموحات الجماهير والمنافسة بقوة على تحقيق لقبي بطولة كأس الرابطة وكأس مصر ، وسنقدم الدعم لكم كما تعودنا سابقا للتحفيز وإسعاد الجماهير ، ونعيد صياغة المنظومة الإدارية والمالية بالنادي وتطويرها من خلال الإستعانة بالخبرات اللازمة لتسيير العمل بالنادي على الوجه الأمثل .

** هل تفكر فى مدير فنى أجنبى أو مصرى للموسم القادم ؟

*** لماذا نستبق الأحداث .. فلكل حادث حديث .. علينا أن نوفر الإستقرار والهدوء للجهاز الحالى حتى نهاية الموسم ولا نبث فيهم روح الإنهزامية .. حتى التجديد للاعبين ودعم الفريق موضوع سابق لأوانه ولن نفرط فى لاعبينا ، أما من لا يريد التواجد معنا فلن نجبره على ذلك .. بالتأكيد سيكون لدينا تدعيمات للفريق ولكن مازال أمامنا الوقت للتفكير ، وعلينا أن نمنح لاعبينا الثقة والحماس وننتظر حتى ينتهى الموسم وتقرير الجهاز الفنى ، ولجنة الكرة تتشاور مع الجهاز الفني لدراسة المراكز المطلوب تدعيمها ووضع قائمة باللاعبين المطلوب التعاقد معهم للبدء في عملية التفاوض عقب نهاية الموسم ، وبعد نهاية الموسم سيتم تقييم التجربة بشكل كامل وإتخاذ القرار المناسب الذى يراعى مصلحة النادى ، ومشكلتنا أن صفحات الفيس بوك ومواقع التواصل ومدعى الصحافة تختلق الإشاعات والأكاذيب وتنشر على غير الحقيقة أمور خاطئة هدفها زعزعة الإستقرار لحساب أفراد وكتائب نعلم من ورائها .

* أيه حكاية رابطة الأندية الشعبية ؟

*** بدأنا فى تأسيس رابطة الأندية الشعبية والجماهيرية بعيدا عن الأهلى والزمالك لأنهما يأخذان حقهما كاملا ، ونهدف للحفاظ على حقوق هذه الأندية فى مختلف أقسام المسابقة ، والهدف منها والبحث عن موارد ورعاة وحقوق بث حتى توفى هذه الأندية بإلتزاماتها دون البحث عن دعم من أفراد أو جهات ، وإتفقت مع رؤساء وممثلى هذه الأندية على إنشاء هذه الرابطة ونبدأ بالإجتماع التأسيسى للرابطة بحضور أندية المصرى والإسماعيلى وأسوان وغزل المحلة والإتحاد السكندرى ، وعلى رابطة الأندية الحالية أن تعدل من تعاقداتها مع الأندية الجماهيرية وتوزيع أكثر عدالة لحقوق البث الفضائى بنسب عادلة للأندية الشعبية ، وبعيدا عن أندية الشركات والمؤسسات التى لا تجد صعوبة فى توفير مواردها ولكن الضرر الأكبر على الأندية الجماهيرية التى لا تجد موارد للدخول فى منافسة على إنتقالات اللاعبين ، وإذا إستمر الحال على ماهو عليه ستتلاشى هذه الأندية تباعا .

** الإهتمام بقطاع الناشئين ؟

*** تطوير قطاع الناشئين على رأس أولوياتى لأنها الأهم فى مجال الإستثمار الرياضى وندرس عروضا قدمت لنا من شركات التسويق لإقامة معسكرات خارجية للناشئين والأكاديميات ، وندعم اللجنة المشكلة للإشراف على إختبارات قطاع الناشئين بهدف الوصول إلى أفضل العناصر القادرة على تمثيل النادي المصري ، وقررمجلس الإدارة التوسع في إنشاء الأكاديميات الخاصة بالبراعم في كافة الألعاب الفردية وكرة القدم على أن يتم إنتقاء العناصر المتميزة للبدء في تكوين فرق للنادي المصري في كافة الألعاب الفردية .

** وماذا تقول لجماهير المصرى

** للنادى المصرى جماهير عظيمة تسانده فى كل المواقف وتتحمل مشقة السفر ومعاناته ولهم حق علينا ولذلك لن نبخل على النادى بكل الدعم والمساندة من أجل إسعاد هذا الجماهير الكبيرة وندعم الفريق بالعناصر التى تقوى من الفريق ، وعلى الجماهير ألا تستمع لمروجى الإشاعات والأكاذيب ، فنعمل جميعا كمجلس إدارة من أجلهم ورفع إسم مدينتنا ونادينا خفاقا فى كل الأوساط الرياضية ، وإن شاء الله القادم أفضل .