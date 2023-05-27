غيوم وسحب كثيفة وتوقعات بسقوط أمطار بمدن البحر الأحمر

تشهد سماء مدن البحر الاحمر اليوم السبت غيوم وسحب كثيفة وارتفاع فى نسبة الرطوبة وعدم سطوع لآشعة الشمس و سجلت درجة الحرارة العظمى فى مدينة الغردقة 37 درجة مئوية و الصغرى 24 درجة مئوية

ونسبة الرطوبة 31% وسرعة الرياح 19كم/ساعة

مدينة سفاجا درجة الحرارة العظمى 36 درجة مئوية و الصغرى 25 درجة مئوية و الرطوبة 46% وسرعة الرياح 23كم/ساعة

مدينة القصير درجة الحرارة العظمى 31 درجة مئوية و الصغرى 25 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 32% و سرعة الرياح 23 كم/ساعة

مدينة راس غارب درجة الحرارة العظمى 33 درجة مئوية و الصغرى 22 درجة مئوية و نسبة الرطوبة 63 % وسرعة الرياح 34كم / ساعة

مدينة مرسى علم درجة الحرارة العظمى 34 درجة مئوية والصغرى 26 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 60% وسرعة الرياح 27 كم/ ساعة

مدينة الشلاتين درجة الحرارة العظمى 37 درجة مئوية والصغرى 26 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 61% وسرعة الرياح 24 كم/ ساعة

مدينة حلايب درجة الحرارة العظمى 33 درجة مئوية والصغرى 23 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 69% وسرعة الرياح 14 كم/ ساعة

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد توقعت في بيان لها ارتفاع درجات الحرارة وتعرض محافظة البحر الأحمر لأمطار غزيرة وسيول في بعض مناطق البحر الأحمر تتضمن سلسلة جبال البحر الاحمر

وحذرت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر من تقلبات الأحوال الجوية بناء على بيان هيئة الأرصاد الجوية،

وناشدت إدارة مرور البحر الأحمر المسافرين على الطرق الالتزام بالسرعات المقررة خاصة في الساعات الأولى من الصباح عندما تنعدم الرؤية بسبب الضباب على الطرق الخرجية

ورفعت محافظة البحر الأحمر، درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس والأمطار والسيول بحسب بيان لهيئة الأرصاد الجوية التي توقعتارتفاعا في درجات الحرارة و نسبة الرطوبة وتعرض محافظة البحر الأحمر لعواصف وأمطار غزيرة تصل الى حد السيول في المناطق الجبلية.

وقام رؤساء المدن بالمرور على عدد من السدود والبحيرات الصناعية والتأكد من نظافة منافذ السيول ورفع مستوى الجاهزية على الطرق، وفتح خط ساخن لرؤساء المدن مع غرفة عمليات المحافظة ومتابعة 24 ساعة في حالة الطوارئ، والإبلاغ الفوري عنها.

يجدر بالذكر أن حركة الملاحة البحرية تسير بصورة طبيعية بموانى البحر الاحمر