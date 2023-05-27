انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق اليوم

انخفضت أسعار الدواجن في الأسواق، اليوم السبت، وجاء الانخفاض ملحوظ في سعر الفراخ في المزرعة أو أسعار الجملة، كما أن هذا الانخفاض كان له تأثير على انخفاض بشكل متوسط في أسعار الدواجن التي تباع بالأسواق بشكل قطاعي.

أسعار الدواجن اليوم السبت:

وتراوحت سعر الفراخ البيضاء في المزارع أي بشكل الجملة، ما بين الـ62 والـ63، ووصل سعر كيلو الدواجن الأحمر لـ68 جنيهًا.

ــ سعر الفراخ البيضاء 63 جنيهًا.

ــ سعر الفراخ الساسو 67 جنيهًا.

ــ سعر الفراخ البلدي 90 جنيهًا.

ــ سعر أمهات بيضاء 60 جنيهًا.

أسعار الأعلاف بالأسواق:

سجل طن علف “بادي تسمين سوبر 23%” 25.700 جنيه للطن، بانخفاض قدره 100 جنيه عن سعره أمس، وسجل أيضًا سعر علف “نامي تسمين سوبر 21%” تراجعًا بنحو 100 جنيه، ليصل سعر الطن إلى 25.600 جنيه.

نقص الأعلاف وارتفاع تكاليف الصناعة، أحد المشكلات التي تواجه قطاع الدواجن في مصر؛ ما دفع غالبية المُربيين لهجر صناعة الدواجن، وتسبب في رفع أسعارها لمستويات غير مسبوقة.