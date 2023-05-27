هشام إسماعيل يكشف موقف الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي (فيديو)

الفنان هشام إسماعيل في مسلسل الكبير أوي

كشف الفنان هشام إسماعيل أنه لم يتم حسم القرار حول عمل الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي للمشاركة في موسم رمضان الدرامي 2024، موضحًا أن الأمر يتوقف على قوة السيناريو الذي سيتم كتابته من أجل المشاركة في الماراثون الدرامي.

وكشف هشام إسماعيل خلال حواره مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج “سبوت لايت”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، مساء اليوم الجمعة، تأثير دور “فزاع ” في مسلسل الكبير أوي على مستقبله الفني، قائلًا: "كان له نجاح كبير في حياته السينمائية وتعلق الأطفال به".

وأكد هشام إسماعيل أن توقف مسلسل الكبير أوي بعد الموسم السادس، كان بمثابة «نعمة» في مستقبله الدرامي، إذ شارك في الكثير من الأعمال الدرامية، والخروج من دور فزاع، مشيرًا إلى أنه المحتمل أن يقوم إنتاج مسلسل كرتوني يمثل شخصية «فزاع» وموجه للأطفال.

وأوضح هشام إسماعيل أن مواقع التواصل الاجتماعي أداة دعائية، يستخدمها الكثير من النجوم في ضرب أو شن حملات ممنهجة ضد بعض الفنانين، مشيرًا إلى أن الفنانة رحمة أحمد كانت عرضة لهذه الحملات خلال رمضان 2023.

وتابع: “النقد الفني لا عيب فيه، ولكن النقد «الكوبي بيست» من خلال السوشيال ميديا ليس معيارًا لتقييم الفنان، أو لدوره”.

أتمنى إنتاج بعض الأعمال الكرتونية الموجهة للأطفال:

وأشاد الفنان هشام إسماعيل بفكرة مسلسل كنوز يحيى، ولكن هناك تقصير في الأعمال الكرتونية للأطفال، وأتمنى إنتاج بعض الأعمال الكرتونية الموجهة للأطفال، ولدى الكثير من الأفكار.

وأضاف أنه يتمنى أن يسافر لجميع محافظات مصر لعرض الأعمال المسرحية، مثلما فعل الزعيم عادل إمام عندما سافر إلى أسيوط وجعل أهل الصعيد يحبون الفن والدراما.

تعليق كمال أبو رية على مشاركته في مسلسل الكبير أوي 7:

وكان الفنان كمال أبو رية عبر عن سعادته الشديدة بنجاح دوره في مسلسل الكبير أوي 7 بطولة الفنان أحمد مكي، الذي عرض في الماراثون الرمضاني 2023.

وقال الفنان كمال أبو رية: “لم أتوقع نجاح شخصيتي في مسلسل الكبير أوي في الجزء السابع، وقلقت من دوري في مسلسل الكبير أوي، وبعد ما صورت قولت يا ريتني ما صورت، ولم تشغلني مساحة الدور كونه ثلاث حلقات وكنت مبسوط في البلاتوه رغم قلقي من طريقة الشغل دي”.

وتابع كمال أبو رية: “الشغل مع شباب الكتاب على طريقة الورش مش مريح بالنسبة لي، تعودت مع جيلي أن يرد إلينا النص كاملًا وأن يكون ذا قضية، وما يحدث الآن -وليس في كل الأعمال- إن فيه شباب صغير بيقعدوا مع بعض يكتبوا عملًا فنيًا قد يكون ليس له علاقة بواقعنا وظروفنا على مستوى البلد أو الإقليمي أو حتى الدولي”.

واستكمل كمال أبو رية: “الفن لا بد أن يوضح ويشرح للناس ويكون ذا موضوع وقضية، والفن ليس للتسلية فقط ووظيفته الأسياسية استقرار وإصلاح المجتمع؛ لأن الفن هدفه يكون مجتمعًا أفضل، لا يوجد مانع من تقديم أعمال كوميدية جادة توصل رسالة زي عادل إمام مش بيقول نكتة ولا يعلق بتعليق ولكنه بيحمل قضية وعمق كوميدي وهو شخص استثنائي وجمعني به عملين”.

وعن التعاون مع أحمد مكي، قال كمال أبو رية: “مكي شخص موهوب وعنده مساحة كويسة جدًا، وطلبت منه أن يزيد رصيده من الأعمال، وأن لا تقتصر على الكبير أوي فقط، وقلت له بعد طول عمر لازم تشوف رصيدك هيبقى إيه، ولم يتوقع أنني لم أغير شيئًا في دوري لأني أحترم المؤلف، لكن أعرف أخد الشخصية بأدائي بشكل مختلف، وأنا جريء بشكل عام في قرارتي”.