ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الطلائع

يعتلي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قمة جدول ترتيب الدوري المصري بالموسم الحالي بعد فوزه على طلائع الجيش بهدفين من دون رد، مساء الجمعة.

واصل الأهلي انتصاراته في الدوري المصري بفوز جديد على طلائع الجيش بهدفين من دون رد سجلهما محمد مجدي أفشة وعمرو السولية.

يتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 59 نقطة بفارق 4 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، علمًا بأن الأهلي لديه 5 مباريات مؤجلة في المسابقة، في حين يحتل طلائع الجيش المركز قبل الأخير في الجدول برصيد 26 نقطة.

ويمتلك الأهلي رقمًا مميزًا للغاية في مسابقة الدوري المصري إذ يعد هو الفريق الوحيد الذي لم يتلق الخسارة في أية مباراة حتى الآن خلال الموسم الجاري.

ويخوض الأهلي مباراته المقبلة في الدوري الممتاز أمام سيراميكا كليوباترا يوم الإثنين، وستكون اختبار أخير قبل لقاء نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي.

ترتيب الدوري المصري:

تاريخ مواجهات الأهلي وطلائع الجيش:

يمتلك النادي الأهلي أفضلية كاسحة في تاريخ مواجهاته أمام طلائع الجيش، إذ حقق الفريق الأحمر نتيجة الفوز على الفريق العسكري في 26 مباراة بينما تعادل في 7 مباريات ولم يخسر سوى مرتين.

والتقى الأهلي وطلائع الجيش في 35 مباراة بمختلف المسابقات منها 32 مباراة في الدوري المصري الممتاز ومباراتين في كأس مصر ومباراة واحدة في كأس السوبر المصري وذلك بحسب موقع "ترانسفير ماركت".