الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدًا.. ارتفاع الحرارة ورياح مثيرة للأتربة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس غدًا السبت، إذ إن هناك ارتفاعًا فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل فى الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الغربية، معتدل ليلًا على الأنحاء كافة.

توقعات الطقس غدًا السبت:

ومن المتوقع أن تشهد حالة الطقس غدًا نشاط الرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة فى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر، مع وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى رعدية أحيانًا على جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر ووسط وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدًا السبت:

القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة.

الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21 درجة.

مطروح العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة.

سوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة.

قنا العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة.

أسوان العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة.