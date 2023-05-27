الخلاف على تركة وائل نور يعود للواجهة وأرملته لطليقته: "ليه نهش اللحم"

رفضت المخرجة غادة النجار، أرملة الفنان الراحل وائل نور، التصالح مع الفنانة أميرة العايدي طليقته بعد ادعائها بأن الشقة التي عاشت فيها مع زوجها الراحل ملكها بعقد ضوئي.

وأضافت غادة النجار، خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر"، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: "لا يصح بعد اتهام وائل بالتزوير، وائل ليه حق عليه ومينفعش اتصالح معها ودعوتها ضده بعد وفاته وصمة عار".

وتابعت أرملة الفنان الراحل وائل نور، عقد شقة زوجها الراحل صحيح وموثق ولا يوجد به أي شبه تزوير، مضيفة: "وائل ابن بلد من شبرا وجدع وعمره ما كان مزور ولا أكل حاجة على حد".

نهش اللحم:

وتابعت: "لو الفنانة أميرة العايدي طليقته تملك الشقة كنتي فين من زمان من وقت ما اطلقتي وليه مرفعتيش الدعوى دي وهو عايش، وليه بتنهشوا في لحمه بعد موته".

واستطردت أرملة الفنان الراحل وائل نور: "فوجئت في عام 2017 بطليقته الفنان أميرة العايدي، وإقامتها دعوى قضائية ضدي تطالب بأحقيتها في ملكية الشقة التي أسكن فيها مدعية أنها تملكها".

وأشارت المخرجة غادة النجار، أرملة الفنان الراحل وائل نور، إلى أن ابنها ياسين يمتلك موهبة الفن والتمثيل من والده ويبلغ من العمر 10 سنوات ويشارك حاليًا في فيلم "مش مصري".

