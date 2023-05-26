أسعار الذهب ترتفع 50 جنيهًا في ختام تعاملات الجمعة

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية مع ختام تعاملات اليوم الجمعة، بفعل ارتفاع الأوقية بالبورصة مع بداية التعاملات قبل أن تتراجع، عقب صدور مؤشر التضخم الأمريكي، ما عزز من توقعات الأسواق برفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماع يونيو المقبل، وذلك للسيطرة على التضخم.

الذهب



وقال فادي كامل، المدير التنفيذي لشركة ذهب مصر لتجارة الذهب، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 50 جنيهًا بالأسواق المحلية في ختام تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بختام التداول أمس، كما ارتفع سعر الأوقية عالميًا بمعدل 3 دولارات ليسجل اليوم 1946 دولارًا للأوقية.

الذهب



أوضح أن جرام الذهب عيار 21 بدأ التداول صباح اليوم عند 2.320 ألف جنيه، واختتم تداولات اليوم عند مستوى 2.370 ألف جنيه، وبدأت الأوقية تداولات اليوم عند 1940 دولارًا، وارتفعت إلى 1955 دولارًا، واختتمت التداول عند 1946 دولارًا.

أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 يتداول عند سعر 2.709 ألف جنيه، وجرام الذهب عيار 18 يتداول عند سعر عند 2.032 ألف جنيه، ويبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 18.960 ألف جنيه.

الذهب



في حين أظهر بيانات اقتصادية صادرة اليوم ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي السنوي في الولايات المتحدة قد إلى 4.7٪ في إبريل مقابل توقعات الإجماع عند 4.6٪، بينما في مارس، سجل معدل التضخم نحو 4.6٪، وفقًا للبيانات التي نشرتها وزارة التجارة الأمريكية.



وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 0.4٪ مقابل 0.3٪ المتوقع في إبريل.