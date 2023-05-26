الكركمين.. مادة فعالة في مكافحة السرطان

الكركم أو الكركمين هو البهارات التي تعطي الكاري لونه الأصفر، وتم استخدامه في الهند منذ آلاف السنين كعشب توابل وعشبة طبية في الآونة الأخيرة ، بدأ العلم في دعم المزاعم التقليدية من مصادر موثوقة بأن الكركم يحتوي على مركبات ذات خصائص طبية.

تسمى هذه المركبات الكركمين، والكركمين هو العنصر النشط الرئيسي في الكركم له تأثيرات قوية مضادة للالتهابات ومضاد قوي للأكسدة.

يحظى الكركمين المستخلص من توابل الكركم بشعبية عالية بين الناس لما يثار حول فوائده العلاجية من شائعات، ولكن دراسة ألمانية حديثة أكدت وجود إحدى الفوائد العلاجية له بالتجربة، إذ ثبت بنتائج الدراسة قدرة قوية للكركمين على تدمير سرطان القولون.

وذكر موقع ميديكال إكسبرس أن فريقا من جامعة ميونخ الألمانية عرض عدة أورام سرطانية بالقولون للكركمين لمعرفة النتيجة.

وجد الفريق أن الكركمين حفز إنتاج ما يعرف بالأنواع الأكسجينية المتفاعلة بين الخلايا السرطانية، وتلك الأنواع تعمل على تصنيع مادة المير 34 ذات التأثير المميت على الأورام.

تعمل مادة مير 34 على تسريع عملية شيخوخة الخلايا ما يعيقها عن الانتشار وما يسرع موتها.

عرض الفريق بعض الفئران المصابة بسرطان القولون للكركمين، فكانت النتيجة توقف سرطان القولون عن الانتشار وعن إصابة الرئتين كما كان متوقع له.

أيضا تبين زيادة فعالية علاج الكيماوي عند تعرض الخلايا السرطانية للكركمين.