الأرصاد تحذر من طقس السبت.. ارتفاع كبير في درجات الحرارة غدًا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس غدًا السبت 27 مايو 2023، إذْ رصدت الأقمار الصناعية نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على معظم أنحاء الجمهورية، وتتوافر فرص سقوط الأمطار المتوسطة على أغلب أنحاء الجمهورية.

الأرصاد تحذر من طقس غدًا السبت:

أضافت أنه تسود أجواء معتدلة الحرارة صباحًا، حارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما تسود أجواء معتدلة الحرارة ليلًا على الأنحاء كافة.

يستمر تصاعد درجات الحرارة التي تسجل 36 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، فيما تسجل 42 درجة مئوية على محافظات جنوب الصعيد خلال ساعات النهار.

ارتفاع درجات الحرارة



ناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اتخاذ الاستعدادات اللازمة كافة للحد من الآثار الناجمة عن التغيرات الحادة والسريعة في حالة الطقس.

الطقس غدًا السبت 27 مايو 2023 :

حول حالة الطقس غدًا تتوافر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تكون رعدية على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد ووسط الصعيد.

ناشدت الأرصاد الجوية المواطنين بهذه المناطق توخى الحذر وعدم الوقوف أسفل اللافتات الإعلانية أثناء سقوط الأمطار أو الأشجار العالية، وعدم تصوير الرعد بالهواتف المحمولة.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وجنوب الصعيد والمناطق المكشوفة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى على فترات متقطعة.

نصحت الأرصاد الجوية بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال ساعات الذروة «من الواحدة حتى الرابعة عصرًا»، لتفادي ضربات الشمس، وضرورة تناول كميات مناسبة من السوائل لتعويض نقص السوائل في الجسم، وارتداء الملابس القطنية نهارًا وأغطية الرأس للحماية من أشعة الشمس.

ارتفاع درجات الحرارة

درجات الحرارة غدًا السبت:

من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى خلال ساعات النهار 36 درجة مئوية، فيما تسجل ليلًا 20 درجة مئوية.

من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على السواحل الشمالية 30 درجة مئوية خلال ساعات النهار، بينما تسجل 20 درجة مئوية ليلًا.

من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على محافظة جنوب سيناء 36 درجة مئوية نهارًا، بينما تسجل 23 ليلًا.

من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على محافظات شمال الصعيد 35 درجة مئوية نهارًا و23 درجة مئوية ليلًا.

من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على محافظات جنوب الصعيد 42 درجة مئوية نهارًا و24 درجة مئوية ليلًا.