جومانا مراد.. مراسي الشريرة تصالح جمهورها بالفسفوري (شاهد)

خضعت الفنانة جومانا مراد لأحدث جلسات التصوير، التي شاركت بها متابعيها ومحبيها بأحدث إطلالاتها في شوارع فرنسا، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

جومانا مراد

جومانا مراد تلفت الأنظار بالفسفوري المجسم

خطفت جومانا مراد الأنظار بإطلالة جذابة ومثيرة، مواكبة لأحدث صيحات الموضة، مرتدية فستانا مجسم باللون "الفسفوري" وينتمي إلي قصة الv، صمم من قماش بدون نقاشات، أكملت اللوك بصندل كعب عالي اصفر، مما أبرز جمالها وقوامها الممشوق.

جومانا مراد

جومانا مراد تعكس جمال ملامحها بالألوان الترابية الساحرة





اعتمدت جومانا مراد تسريحة شعر بسيطة تتناغم مع ملامحها، إذ إنها جمعت خصلات شعرها بطريقة جذابة، ووضعت مكياجًا ناعمًا ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء واللون النود في الشفاه.

وكانت أعربت الفنانة جومانا مراد عن سعادتها بالمشاركة فى مسلسل بابا المجال، الذي عرض فى ماراثون رمضان 2023، بطولة النجم مصطفى شعبان.

جومانا مراد

وأكدت جومانا مراد أنها لم تقدم أي أدوار شريرة سابقآ سوى آخر سنوات قليلة من خلال مسلسل خيانة عهد وبابا المجال، قائلة: "رغم أن شخصية مراسي شريرة لكن في أسباب دفعتها علشان تعمل كده وبخلي للشخصية مبررات علشان الناس تتعاطف معاها".

وأضافت أنها تبحث فى أعمالها عن الشخصية التي تستهويها وتكون جديدة ومميزة بالنسبة لها.

وتابعت جومانا مراد قائلة: "كانت في منافسة حلوة بيني وبين أبطال بابا المجال والناس في الآخر تعاطفت مع الشخصية أول ما مات ابنها وبعدها سمت نفسها بالسم علشان تروح مع ابنها في النهاية وكنت مبسوطة وأنا بعمل الشر".

وكانت أعربت الفنانة جومانا مراد عن حبها الشديد لمصر وتقديرها لها قائلة: "أنا اتربيت مع مصريين من وقت كنت طفلة منذ طفولتي وبعشق مصر وبحس إني مصرية وده مش كلام .. أنا بحس أن روحي مصرية والبلد دي ليها فضل كبير عليا وأنا مش بس متجوزة هنا أسرتي كلها هنا ولو سافرت بره مصر أسبوع بس مش بعرف بقول لازم أرجع ".