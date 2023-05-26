الصين على موعد مع موجة كورونا كاسحة.. مخاوف مُثيرة

تستعد دولة الصين "الواقعة في شرق آسيا" لموجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، التي يُمكن أن تصل إلى 65 مليون حالة أسبوعيًّا، بعدما خففت من تشديدات مواجهة الجائحة، وبعد أيام من إعلان منظمة الصحة العالمية إنهاء حالة الطوارئ الصحية المُتعلقة بـ"كوفيد 19".

البيانات الصحية في الصين:

وفقًا لما ذكره موقع سكاي نيوز، مساء اليوم الجمعة، تم الكشف عن هذه البيانات الصحية من قِبل أخصائي أمراض الجهاز التنفسي تشونج نانشان، في مؤتمر طبي هذا الأسبوع بمدينة غوانزو جنوبي الصين، البلد الذي كان مهددًا للوباء.

وفقًا لوسائل إعلام حكومية، أخبر تشونج الحضور أن الموجة الجديدة التي بدأت في أواخر إبريل كانت "مُتوقعة"، وأن نموذجه الإحصائي يُشير إلى أن الصين قد تقترب من 40 مليون إصابة في الأسبوع، وبحلول نهاية يونيو ستبلغ العدوى ذروتها بواقع 65 مليون حالة أسبوعيًّا.

كورونا فى الصين

وبالمُقارنة، كانت الولايات المتحدة تبلغ عن أكثر من 5 ملايين حالة أسبوعيًا في ذروة الموجة الوبائية بشهر يناير 2022.

في مطلع مايو الجاري، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا لم يعد يُشكل حالة طوارئ صحية عالمية، مما أثار جدلاً بشأن استجابة الأنظمة الصحية على مستوى العالم للجائحة، بعد 3 سنوات من تكبيدها الاقتصاد العالمي أضرارًا بالغة.

يقول الشاب الصيني تشي تشانغ: "إن السكان لديهم شعور مُختلف تجاه هذه الموجة"، مُضيفًا: "آخر مرة شعر فيها الجميع بالرعب، لكنهم الآن لا يعتقدون أنها مشكلة كبيرة".

عودة ارتفاع حالات الإصابة بكورونا:

اعتبرت شبكة "إن بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية أن عودة ارتفاع حالات الإصابة بكورونا مُؤخرًا "أمر مُذهل"، في بلد كان قد فرض قبل أشهر بعضًا من أقسى بروتوكولات مُكافحة الفيروس في العالم، لكن حاليًا مع أحدث متحور لـ"أوميكرون" الذي يعرف باسم "إكس بي بي"، وهو المسئول عن الارتفاع الحاد في الإصابات، فإن استجابة الحكومة الصينية باتت أقل من سابقها في كُل الأحوال.

تأتي تلك الزيادة بعد حوالي 6 أشهر من استرخاء بكين في التعامل مع "كوفيد 19"، بما في ذلك التراجع عن عمليات الإغلاق القاسية والاختبارات الجماعية والحجز الصحي والارتداء الإلزامي للكمامات.

كورونا فى الصين

على وقع الزيادة الكُبرى في إصابات كورونا بالصين، قالت الإدارة الأمريكية: "إنها تُراقب الوضع بالتعاون مع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، قبل تحديث إرشادات السفر".

فرضت الولايات المتحدة شرطًا للاختبار على المسافرين القادمين من الصين في يناير، قبل رفعه في مارس.

قالت الخارجية الأمريكية إنها تُناقش موجة كورونا الثانية في الصين مع الحُلفاء والشُركاء، لكنها رفضت القول ما إذا كانت قيود السفر قيد الدراسة.

تابع المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مات ميلر: "لا نُريد أن نرى أشخاصًا في أي مكان يُعانون من (كوفيد 19)، ما تزال الولايات المتحدة مُلتزمة بالعمل مع الصين بشأن التحديات العابرة للحدود الوطنية، بما في ذلك المسائل الصحية العالمية والحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة".