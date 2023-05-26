رسالة محمد فؤاد للسعودية تفتح النيران عليه|أزمة مع المصريين

تصدر اسم الفنان محمد فؤاد محركات بحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بسبب حفله التي أقيمت مساء أمس، على مسرح بنش مارك، بالمملكة العربية السعودية، ضمن حفلات موسم جدة، برفقة الفنان أحمد سعد.

محمد فؤاد

محمد فؤاد على مسرح السعودية لأول مرة

تعد هذه هي المرة الأولي التي يغني فيها محمد فؤاد في المملكة العربية السعودية، ضمن حفلات موسم جدة، وأعرب عن سعادته بهذا الحدث قائلًا :" حلم أننا نغني لـ أعظم ناس على وجه الأرض، السعودية ساكنة جوه قلب كل الوطن العربي، الشعب السعودي اللي علمنا يعني إيه أخلاق وكرم، وبحبكم من كل قلبي، والله ممكن أبطل الغناء بعد الاستقبال ده".

وأضاف محمد فؤاد :" أنا بشكر الجمهور السعودي كله والقيادة السعودية والملهم الشاب اللي هيغير وجه الحياة هو والمخلصين الأمير محمد بن سلمان هكذا يكون الشباب بجد اللي بيحبوا بلادهم شوفوا وهو بيكلم عايز يجيب الكون كله للسعودية ربنا يوفقه واحنا كلنا في ضهره، الوطن العربي محتاج لكل الأيادي الشريفة، مصر والسعودية فيها قادة بتحب وطنها وببارك ليكم إن عندكم قيادة بتحب وطنها من قلبها".

رسالة محمد فؤاد إلى الشعب السعودي تفتح أبواب النيران

بهذا الكلمات فتح رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أبواب النيران بوجه محمد فؤاد، وشنوا هجومًا قاسيًا عليه،خاصة على موقع التدوين المصغر تويتر، ودشنوا هشتاح باسمه وقالت آحدى الرواد :"مش فاهمة هو اسكربت بيتوزع عليكم ولا ايه؟ مصر لما كان العالم كله بيتعلم منها مكانتش الدول دى موجودة أصلًا يخربيت حبكم للفلوس، مع كامل احترام للشعب السعودى".

وأضاف آخر :" عُرف الفن والموسيقى بمصر قبل آلاف السنيين، مصر حرفيًا علمت العالم الفن والعزف والموسيقى ومصدر لنشره بأول الفيديو مُسجل أثر لفرقة موسيقية كاملة بالأسرة التاسعة عشر قبل3200سنة محفوظ بمتحف الحضارة".

كما قال متابع :" مفيش كلام أتفه وأوطى من كدة، مصر اللي علمت العالم معنى الأخلاق والضمير".

جدير بالذكر بدأ محمد فؤاد حفله بالمملكة العربية السعودية على خشبة مسرح بنش مارك ضمن حفلات تقويم جدة، بباقة من ألمع أغانيه حيث قام بغناء أول أغنية "حبيبي يا"، وبعدها أغنيته الشهيرة "كمانانا" من فيلم "إسماعيلية رايح جاي".