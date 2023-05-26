الشواطئ المجانية في مصر.. "فلوسها على أد الجيب"

يعتبر فصل الصيف هو الشهر الذي ينتظره الكثيرون، لتمضية إجازة الصيف مع العائلة والأحباب بالسفر في رحلات للشواطئ غير الباهظة الثمن بالنسبة للمواطن البسيط.

تحتوي مصر على الكثير من الشواطئ المجانية أبرزها في محافظة الإسكندرية وفي مرسى مطروح والغردقة ورأس البر، والتي تكون "على أد الجيب".

وفي السطور الآتية نوضح أبرز الشواطئ المجانية:

الشواطئ المجانية في محافظة الإسكندرية:

محافظة الإسكندرية، هي الوجهة المفضلة للكثير من المواطنين خلال فصل الصيف، لما تتميز به من هدوء واسترخاء، وقصدها سنويًّا آلاف المصيفين من كل حدب وصوب، للاستمتاع بطقسها وشواطئها.

شواطئ الإسكندرية

تحتوي شواطئ الإسكندرية على بعض الشواطئ المجانية وأخري عامة وسياحية وأيضًا مميزة، وتتيح الإدارة شاطئين مجانًا أمام المصيفين والرواد من أهالي المدينة، مع الحصول على شمسية وكرسي، مع إمكانية استخدام دورات المياه ووحدات خلع الملابس مجانًا، وهما شاطئ المندرة المجاني، وسيد درويش.

يتم إتاحة الشواطئ العامة فى الإسكندرية بأسعار رمزية، مقابل الحصول على كرسي وشمسية لكل 4 أفراد، واستخدام دورات المياه ووحدات خلع الملابس.

شواطئ الإسكندرية

في حالة الحصول على عدد إضافي للكراسي بعد دفع رسوم الدخول، لا تتعدى الـ5 جنيهات، والشمسية الإضافية بسعر 3 جنيهات وتشمل الشواطئ العامة ميامي العام، السرايا العام، جليم العام، المكس العام، شهر العسل العام، والهانوفيل العام.

أما في شواطئ العين السخنة:

تحتوي على الكثير من الشواطئ التى تكون فى متناول الجميع والتي من بينها شواطئ السماد والزهور وواحد مينا والبترول.

شواطئ العين السخنة

شواطئ مجانية:

تحتوي مرسى مطروح، على الكثير من الشواطئ المجانية والتي يتاح للزائرين قضاء وقت ممتع بها، مثل شواطئ الليدو والباسنت وشاطئ النخيل 1 والنخيل 2 وشاطئ الفيروز، ومينا حشيش وشاطئ علم الروم والرميلة، وشاطئ كليوباترا، وأم الرخم والأبيض العام، وشاطئ زمردة الأبيض.

شواطئ الغردقة

شواطئ مجانية في مدينة الغردقة:

ثلاث شواطئ يمكن الاستماع بقضاء الوقت فيها، وهي شاطئ العائلات وشاطئ العائلات 1 وشاطئ العائلات 2.