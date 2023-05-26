كلام جرئ

الجمعة 26/مايو/2023 - 08:05 م 5/26/2023 8:05:52 PM

تواصل جريدة الوفد دورها الريادى فى بلاط صاحبة الجلالة من أجل القراء وجميع فئات المجتمع المصرى ومنهم الشريحة الطلابية بالجامعات لتقديم خدمة تعليمية متميزة فى مجال التعليم الجامعى والعالى للطلاب والأسر المصرية المقبلين على الالتحاق بالكليات الجامعية وتحديدًا الجامعات والمعاهد الخاصة التى أصبحت تُمثل رافدًا مهمًا من روافد منظومة التعليم العالي في مصر خلال السنوات الأخيرة، وعملت على تخفيف العبء عن كاهل الجامعات الحكومية.. وأصبح وجودها يُمثل ضرورة لاستيعاب الزيادة السنوية الطلب على التعليم الجامعي المصري، وقد حققت هذه الجامعات تقدمًا على المستوى التعليمي والبحثي.

.. وانطلاقًا من أهمية دور الجامعات الخاصة فى منظومة التعليم العالى فى مصر كان القرار الحكيم لقيادات الوفد بالتوسع فى المساحة التحريرية المقدمة للقراء الأعزاء وأولياء الأمور حول كل ما يهم الأسر المصرية لاختيار فرص أفضل لقبول ابنائهم بالجامعات والمعاهد الخاصة والجامعات الاهلية والدولية والمحتوى الجيد والمفيد لكل باحث عن فرصة فى التعليم الخاص.. وقد استطاعت الجامعات الخاصة كسب ثقة المجتمع ..مع تبنى الدولة سياسة التوسع والتنوع فى إنشاء فروع الجامعات الخاصة والاهلية والدولية وتعزيز الصلات بين منظومة التعليم العالى المصرية ومثيلاتها في الدول المتقدمة، وإتاحة فرص التعليم مثل الجامعات الأجنبية على أرض مصر، والحصول على شهادات دولية، للحد من سفر الطلاب المصريين للدراسة بالخارج، وجذب الطلاب الوافدين من الدول المحيطة، وإثراء التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع الفاعلة في حقل التعليم العالى والبحث العلمى، للاستفادة من التجارب الدولية كان من الضرورى أن نساير هذا التنوع والتعدد فى فرص التعليم امام ابناء مصر الحبيبة لتكون الوفد هى المنبر المتميز دائما فى تقديم وجبات دسمة وذات محتوى مفيد للطلاب والأسر المصرية.. وتأمل الوفد دائمًا فى تقديم أفضل خدمة صحفية ومحتوى يعبر عن مطالب المصريين وتغطية الاختصاصات غير المتوفرة في الجامعات الحكومية

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