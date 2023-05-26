الصين تدعو أوروبا لاتخاذ بكين بديلاً اقتصاديًا عن واشنطن

دعت “الصين” الدول الأوروبية للنظر إلى بكين باعتبارها بديلاً تُجاريًا واقتصاديًا عن واشنطن، حسبما أفاد الممثل الخاص الصيني لشؤون أوراسيا، “لي هوي”.

ووفقًا لما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال"، مساء اليوم الجمعة، عن مسؤولين غربيين مطلعين على المُفاوضات، حيث يقوم الدبلوماسي الصيني بجولة زيارات إلى وارسو وباريس وكييف وبرلين وبروكسل، وخلالها حثّ الحكومات الأوروبية على اعتبار بكين بديلاً اقتصاديًا لواشنطن.

يُشار إلى أنه وفي وقت سابق، ذكر لي هوي أن الصين تتخذ دائمًا موقفًا موضوعيًا بشأن الأزمة الأوكرانية.

وبحسب قوله: "لدى الصين والاتحاد الأوروبي إجماع في الرأي حول هذه القضية".

الصين مُستعدة لتوسيع التعاون مع روسيا:

تُجدر الإشارة إلى أن صحيفة "واشنطن بوست" ذكرت يوم أمس أن الصين مُستعدة لتوسيع التعاون مع روسيا بعد قمة G7 وبسبب تدهور العلاقات مع الدول الغربية.

وفي وقت سابق، دعا المبعوث الصيني لتسوية الأزمة الأوكرانية لي هوي إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية في أوكرانيا، مع احتفاظ روسيا بالأراضي الجديدة.

جاء ذلك وفق ما نقلته "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين تحدثوا إلى لي هوي، حيث أرسل المبعوث الصيني "إشارات واضحة" تدعو الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا إلى العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار مع استمرار سيطرة روسيا على مناطق جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومنطقتي زابوروجيه وخيرسون، وفقًا لمسؤولين تحدثت إليهم "وول ستريت جورنال"، دون أن تقدم الصحيفة اقتباسات دقيقة من المحاورين.

جهود الصين لحل النزاع سلميًا:

وقال مسؤولون غربيون للصحيفة إنه من السابق لأوانه رفض جهود الصين لحل النزاع سلميًا، في الوقت نفسه، يشكون في أن تكون الصين "وسيطًا نزيهًا" في أي مُفاوضات، بسبب قربها من موسكو. وفي رأيهم، لن يكون السلام مُمكنًا، حتى تسحب روسيا قواتها من أوكرانيا.

وقال دبلوماسي لم يذكر اسمه كان حاضرًا في المُحادثات مع لي هوي للصحيفة: "أوضحنا أن تجميد الصراع ليس في مصلحة المجتمع الدولي، حتى تسحب روسيا قواتها"، وبحسب قوله، فقد أبلغ المبعوث الصيني خلال المُفاوضات بأنه "من المُستحيل فصل أوروبا عن الولايات المتحدة الأمريكية"، وأن أوروبا لن تتوقف عن تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.

كذلك قال دبلوماسي آخر للصحيفة إن البعثة الصينية ربما تكون "تختبر وحدة الغرب وتحاول إظهار المُبادرة"، ووفقًا لمحاور آخر في "وول ستريت جورنال" فإن اهتمام الصين الرئيسي في المُفاوضات هو "إقناع روسيا بأنها لن تخسر في الصراع العسكري مع أوكرانيا، ولن تستخدم أسلحة نووية".