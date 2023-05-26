إطلاق المرحلة الثانية من حملات طرق الأبواب بكفر الشيخ

شهد السكرتير العام لمحافظة كفرالشيخ اللواء تامر سعيد، والدكتور أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة إطلاق المجلس، المرحلة الثانية للحملة الممتدة لطرق الأبواب برعاية الدكتور مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.

جاء ذلك بحضور وكيل وزارة الأوقاف الشيخ عطا بسيوني، والقمص ياكوبس أسعد، عن الكنسية بكفرالشيخ، ورئيس مجلس مدينة مطوبس، وعضوات فرع المجلس القومي للمرأة بكفرالشيخ، و70 من رجال الدين الإسلامي والأئمة وعدد من رجال الدين المسيحي والقساوسة والمتعاونين مع فرع المجلس، و50 رائدة ريفية وعدد من المتطوعات.

قال اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة: "إن الحملة تهدف إلى رفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع في ظل الأزمات العالمية بهدف تعزيز دور المواطنين الإيجابي في نشر المعلومات الصحيحة ورفض سماع أو نشر الشائعات والآراء والأفكار المغرضة، وتعزيز النظرة الايجابية للمستقبل وكذلك شرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحسين جودة حياتهم".

أضافت مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بكفرالشيخ الدكتور أماني شاكر، أن المرحلة الثانية تبدأ في الفترة من السبت 27 مايو، وحتى الأربعاء 31 مايو، وسبق تنفيذ الحملة هذا اللقاء الموسع لعرض رسائل الحملة في صورة سهلة ومبسطة، وتم من خلال اللقاء الحديث عن الكثير من المشروعات القومية المنفذة، والجاري تنفيذها على نطاق الجمهورية، ومحافظة كفرالشيخ، ومبادرة حياة كريمة، ومدى الإنجاز فيها مع مناقشة وضع المحافظة قبل وبعد تلك المشروعات، ودعوة الأسرة المصرية، للحفاظ على المكتسبات التي تمت وتقدير قيمة الوطن والمواطنة.

حملات طرق الأبواب بكفر الشيخ

حملات طرق الأبواب بكفر الشيخ