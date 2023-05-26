حالة الطقس حتى الخميس 1 يونيو (شاهد)

تعد التقلبات الجوية إحدى السمات المميزة للطقس خلال فصل الربيع، إذْ يمضي شهر مايو ما بين موجة حارة يعقبها انخفاض في درجات الحرارة خصوصًا في فترات الليل.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها بشأن حالة الطقس خلال الفترة من السبت 27 مايو وحتى الخميس 1 يونيو 2023 على مدن وأنحاء الجمهورية كافة، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل "فيس بوك".

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس في النهار ستكون معتدلة على أغلب الأنحاء في الصباح الباكر.

بينما سيكون طقسًا شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحارًّا على السواحل الشمالية الغربية، وسيكون طقسًا معتدل الحرارة في أوقات الليل على الأنحاء كافة.

وفيما يلي حالة الطقس خلال أيام الأسبوع:

يوم السبت 27 مايو:

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث من 30 إلى 40% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ووسط وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

يوم الأحد 28 مايو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث من 30 إلى 40% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

يوم الإثنين 29 مايو:

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

يوم الثلاثاء 30 مايو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 20% تقريبًا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

يومي الأربعاء 31 مايو والخميس 1 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.