الذكاء الاصطناعي يمكن محتال من سرقة رجل أعمال.. المبلغ خرافي (فيديو)

في كارثة جديدة، استخدم محتال صيني تقنية الذكاء الاصطناعي لتغيير مظهره ليبدو كصديق لرجل أعمال وتمكن من ابتزاز أكثر من 600 ألف دولار.



أوضح الضحية "جوو" أنه تلقى في إبريل مكالمة فيديو من شخص بدا وكأنه قريب له، لكن الشخص الذي تحدَّثَ إليه كان في الواقع محتالًا و"استخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لتعديل ملامح وجهه"، وهو المحتال.

ادعى المحتال أن صديقًا آخر كان في حاجة ماسة إلى المال وتمكن من إقناع Guo بتحويل 4.3 مليون يوان (614890 دولارًا أمريكيًا) من الحساب المصرفي لشركته.

انتحال الهوية:



نقلت وسائل إعلام صينية عن رجل الأعمال قوله إنه: "أثناء مكالمة الفيديو، كنت على يقين من أنني أعرف وجه وصوت الشخص الذي يتصل بي، لذلك شعرت بارتياح شديد"، وبعد أن قام Guo بتحويل الأموال، أرسل رسالة إلى الصديق، الذي تم انتحال هويته.



بعد أن أدرك رجل الأعمال أنه ارتكب خطأ بعد رد فعل صديقه، اتصل بالشرطة، التي أمرت البنك بوقف التحويل وتمكن من استرداد 3.4 مليون يوان (485440 دولارًا أمريكيًا)، ولم يتم بعد تحديد هوية الشخص المسئول عن عملية الاحتيال.

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