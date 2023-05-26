روسيا تتعهد بحل النزاع الأوكراني بالطرق السياسية والدبلوماسية

تعهدت “موسكو” بحل النزاع الأوكراني بالطرق السياسية والدبلوماسية، حسبما أفاد وزير الخارجية الروسي، “سيرجي لافروف”، مُشيرًا إلى العقبات الخطيرة التي وضعتها كييف والغرب أمام استئناف مُحادثات السلام.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الجمعة، جاءت تصريحات الوزير لافروف، خلال لقائه، اليوم، الممثل الصيني الخاص لشؤون أوراسيا، لي هوي، في وزارة الخارجية الروسية، بحسب بيان الخارجية الروسية.

استعداد الصين للعب دور إيجابي في التسوية:

كما أعرب لافروف خلال الاجتماع مع المبعوث الصيني لي هوي، عن امتنانه لبكين على موقفها المُتوازن بشأن الأزمة الأوكرانية، مُشيدًا باستعداد الصين للعب دور إيجابي في التسوية.

وأضاف بيان الخارجية: "جرى تبادل لوجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا وآفاق حل النزاع.. وأعرب لافروف عن امتنانه للجانب الصيني على موقفه المُتوازن من الأزمة الأوكرانية، وأعرب عن تقديره الشديد لاستعداد بكين للعب دور إيجابي في تسويتها".

واختتم بيان الخارجية: "أكد الجانبان استعدادهما لزيادة وتعزيز التعاون في إطار السياسة الخارجية الروسية الصينية، بهدف الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة وعلى كوكب الأرض أجمع".

من ناحية أخرى، قالت ماو نينج المتحدثة باسم الخارجية الصينية، في إفادة صحفية الاثنين، إن بلادها تأمل في أن تلعب دول مجموعة السبع، دورًا بناء في إيجاد حل سياسي للأزمة الأوكرانية.

مشاركة زيلينسكي في قمة مجموعة السبع:

وتابعت ردًا على طلب من الصحفيين للتعليق على مشاركة فلاديمير زيلينسكي في قمة مجموعة السبع: "لاحظنا أن الرئيس زيلينسكي شارك في قمة مجموعة السبع، موقف الصين من الأزمة الأوكرانية ثابت، ونعتقد دائمًا أنه يجب حل الأزمة سياسيًا من خلال الحوار والمشاورات".

وأردفت المتحدثة الصينية: "نأمل أيضًا أن تتمكن الدول الأخرى، وخاصة دول مجموعة السبع ذات الصلة، من لعب الدور البناء مع المجتمع الدولي في تشكيل حل سياسي للأزمة".

وتولت اليابان رئاسة مجموعة السبع، وفي الفترة من 19 إلى 21 مايو شهدت مدينة هيروشيما فعاليات قمة المجموعة.

بالإضافة إلى دول مجموعة السبع، تلقت الهند وأستراليا والبرازيل وكوريا الجنوبية وفيتنام وبعض الدول الأخرى الدعوة لحضور قمة هيروشيما.

وقد أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، أن نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، سلمه قائمة بـ"أسلحة غير فتاكة" تُريدها قواته، وأن سيئول ستبحث هذه القائمة بعناية.