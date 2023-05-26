ختام فعاليات الملتقى العلمى الأول لأطباء الأسنان بالدقهلية

اختتمت اليوم فعاليات الملتقى العلمى الأول لأطباء أسنان منية النصر بالدقهلية، وذلك تحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة، و بإشراف مباشر من الدكتور محمد مسعد أبوالعنين مدير الإدارة العامة لطب الأسنان.

شارك بالمؤتمر الذى استمر على مدار يومين أكثر من 300 طبيب أسنان وتضمن 6 محاضرات إلى جانب 5 ورش عمل حول كل ما هو جديد في مجال طب الأسنان.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور حاتم الجندي نقيب أطباء أسنان الدقهلية، والدكتور طارق الزكي مدير إدارة طب الأسنان ونقيب أطباء الأسنان بدمياط ولفيف من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب فى مقدمتهم الدكتورمحمود سامى الإمام والأستاذ ثروت فتح الباب عضوا مجلس الشيوخ إلى جانب النائب خالد الحداد والنائبة الدكتورة شيماء نبيه من مجلس النواب.

فى ختام المؤتمر قدَّم القائمين على الملتقى دورع تكريم للدكتور شريف مكين وكيل الوزارة والدكتور محمد مسعد، والحضور من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

من جانبه أعرب الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن خالص تقديره لكل القائمين على الملتقى وعلى رأسهم الدكتور سمير أبوالنور مدير الإدارة الصحية بمنية النصر، والدكتور إيناس زويته رئيس قسم الأسنان بالإدارة، والدكتور السيد أبو النجا مدير مستشفى منية النصر، والدكتور محمد الهنداوى رئيس القسم بالمستشفى.

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والدكتور وليد حسن رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بالاهتمام بتدريب ورفع كفاءة الأطقم الطبية من الناحية العلمية والعملية.