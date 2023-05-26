دمار كبير في باخموت الأوكرانية وتأثير كبير لموازين السياسة الدولية (شاهد)

كان لسقوط مدينة باخموت الأوكرانية تأثير كبير في موازين السياسة الدولية وكسر حالة التفاؤل التي تحدثت عن تقدم أوكراني وشيك في الحرب الروسية الأوكرانية.

عقب معركة دامية دامت نحو تسعة أشهر، شنها عناصر مجموعة "فاجنر" العسكرية الخاصة بدعم من القوات الروسية، باتت مدينة باخموت في حالة خراب تام، وذلك حسبما عرضت قناة يورنيوز.

وثَّق مقطع فيديو عرضته فضائية "يورو نيوز عربي" مأخوذ من تصوير جوي أظهر حجم الدمار واضحًا للعيان في مدينة باخموت التي دمّرت الحرب المستعرة منذ أكثر من عام مبانيها بالكامل.

أوضحت لقطات فيديو جديدة التقطتها طائرة من دون طيار، تحوّل المدينة التي يبلغ عمرها 400 عام، إلى مدينة أشباح.

تحاول مجموعة "فاجنر" والجيش الروسي منذ أكثر من 6 أشهر السيطرة على باخموت، وهي مدينة ذات أهمية استراتيجية محدودة، لكنها اكتسبت أهمية رمزية كبيرة بسبب طول مدة المعارك حولها.

التقطت هذه الصور يوم الإثنين، بعد يوم من إعلان قائد مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين، أن قواته سيطرت على المدينة بالكامل.

روسيا تتصدى لقصف أوكراني عنيف على دونيتسك:

وفي سياق آخر، استهدفت القوات الأوكرانية مركزًا للأبحاث العلمية في قلب مدينة دونيتسك برشقة صواريخ من طراز هايمرز، إلا أن القوات الروسية أكدت تصديها للهجوم.

فقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، بأن الوحدات المحمولة جوًا صدت جميع هجمات القوات المسلحة الأوكرانية من مواقعها المحصنة على الجانب الجنوبي الشرقي من أوكرانيا، وفقًا لموقع العربية نت الإخباري.

ونشرت مقطع فيديو لأعمال المظليين القتالية في تلك المنطقة.

قالت الوزارة، في بيان: "إن وحدات القوات المحمولة جوًا تصدت لأفراد ودمرت معدات للقوات المسلحة الأوكرانية على الجانب الجنوبي الشرقي للبلاد".

تصدت الدفاعات الجوية الروسية لمعظم الصواريخ التي استهدفت قلب مدينة دونيتسك صباح اليوم، حسب السلطات المحلية للمقاطعة.

كما سقط صواريخ هايمرز في قلب العاصمة دونيتسك، حسب المرصد المحلي للمدينة.

ضربت رشقة جديدة من صواريخ فامبير التشيكية حي كالينبنسكي وسط العاصمة دونيتيسك باستهداف الجيش الأوكراني للمدينة.

يشار إلى أن المنطقة بتروفسك التي طالها الاستهداف، تقع على الحافة الغربية لمدينة دونيتسك، وهي أبعد نقطة عن وسط المدينة.