مصطفى شعبان يداعب جمهوره.. والأخير"توب علينا يارب"

داعب الفنان مصطفي شعبان جمهوره بخفه ظله الدائمة، حيث شارك الفنان مصطفي شعبان جمهوره بمنشور خاص به من أحد صفحات السوشيال ميديا عبر الموقع الشهير "فيسبوك".



والمنشور عبارة عن استفتاء للجمهور حول أبرز جملة تعلمها و أحبها الجمهور من الفنان مصطفي شعبان من مسلسله مزاج الخير، الذي تم عرضه في دراما رمضان عام2013 واتفق الكثير من الجمهور حول جملة "توب علينا يارب".



مسلسل مزاج الخير تدور قصته في إطار الإثارة والتشويق، حول تاجر المخدرات أفندينا (مصطفى شعبان) الذي يحاول احتكار تجارة المخدرات، هذا مع وجود منافس قوي مثل المعلم (النوح) وابنه (براءة) اللذين يسعيان إلى الثأر لـ (غريب النوح) بعد أن قتله (أفندينا). مزاج الخير مسلسل من البطولة كل من الفنانين، مصطفي شعبان، محمود الجندي، سميحة أيوب، ياسمين جيلاني، عبير صبري، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح ،وأخراج مجدي الهواري.



مسلسل مزاج الخير



ومن المعروف أن شارك الفنان مصطفي شعبان في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل "بابا" المجال " المسلسل تدور احداثه حول زين الميكانيكي الذي يكافح ليعيش حياة شريفة مع والدته وخطيبته وأخواتها، بينما تقوم والدته بإخفاء حقيقة أن والده ما زال على قيد الحياة، ولكن السر الذي أخفته طويلًا يهدد حياة زين ويقلبها رأساً على عقب.



واحتل مسلسل بابا المجال تريند الماراثون الرمضاني الماضي وحصل على نجاح كبير وإشادة واسعة منذ بداية عرض الحلقات الأولى، تصدر هاشتاغ باسم الفنان مصطفى شعبان هو الأكثر تداولا على موقع توتير في المملكة العربية السعودية وتحديدا بعد عرض الحلقة السابعة، وكان هاشتاغ مصطفى شعبان و"بابا المجال" ضمن الأعلى تداولا على موقع "تويتر"، وأيضًا الأكثر بحثاً على "فيسبوك.

مسلسل بابا المجال



المسلسل من بطولة كوكبة كبيرة من النجوم على رأسها الفنان مصطفي شعبان ،سوسن بدر، باسم سمرة، سهر الصايغ، سماء إبراهيم، محمود عبدالحافظ، جومانا مراد، رياض الخولي، عارفة عبد الرسول، هبه حسن، فرح يوسف، والعمل من تأليف وإخراج أحمد خالد موسي. طويلًا يهدد حياة زين ويقلبها رأساً على عقب.

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