السبت 27 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الأرصاد تكشف طقس غدٍ.. رياح وأتربة

الطقس
الطقس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن غدًا السبت، من المتوقع أن يشهد ارتفاعًا فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل فى الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الغربية، معتدل ليلًا على الأنحاء كافة.

 أوضحت الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يشهد غدًا، نشاط رياح على أغلب الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة فى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية، ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر.

 لفتت الأرصاد، إلى أنه هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى رعدية أحيانًا على جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر ووسط وجنوب الصعيد.

وعن درجات الحرارة غدًا السبت: 

القاهرة العظمى 36  درجة والصغرى 23 درجة.

الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21 درجة.

مطروح العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة.

سوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة.

قنا العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة.

أسوان العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة.

مواد متعلقة

رمز الحب يرتفع في السماء مساء اليوم.. انتظروه

قرارات نقيب المحامين بشأن التصديق على العقود منعت إهدار ملايين الجنيهات

كوبري الحرفين حاصد الأرواح.. انقلاب سيارة أعلاه والأهالي أنقذوا السائق

سويلم يبحث مع "البنك الإفريقي" تعزيز التعاون في مجال الموارد المائية

حملة نسائية في المغرب تثير قلق الرجال

عاجل.. اعتراف جريء من وزير الدفاع الأمريكي لصالح أوكرانيا

أوكرانيا تتخذ إجراء قانونيا ضد قائد أسطول البحر الأسود الروسي

اعتقال شخص اصطدمت سيارته ببوابة رئيس وزراء بريطانيا
الجريدة الورقية