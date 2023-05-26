الأرصاد تكشف طقس غدٍ.. رياح وأتربة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن غدًا السبت، من المتوقع أن يشهد ارتفاعًا فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل فى الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الغربية، معتدل ليلًا على الأنحاء كافة.

أوضحت الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يشهد غدًا، نشاط رياح على أغلب الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة فى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية، ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر.

لفتت الأرصاد، إلى أنه هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى رعدية أحيانًا على جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر ووسط وجنوب الصعيد.

وعن درجات الحرارة غدًا السبت:

القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة.

الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21 درجة.

مطروح العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة.

سوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة.

قنا العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة.

أسوان العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة.