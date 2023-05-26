9 هزات أرضية تضرب سوريا خلال 24 ساعة

9 هزات أرضيه سجلتها محطة المركز الوطني للزلازل السوري، ووصفتها بالضعيفة خلال الـ24 ساعة الماضية، بقدر أقل من 4 درجات على مقياس ريختر.

وأشار المركز في بيان له، اليوم الجمعة: "إلى أنه من بين الهزات الأرضية المسجلة 5 هزات شمال غرب اللاذقية، وعلى بعد من 40 إلى 43 كيلومتراً، وبقدر يتراوح بين 2.2 و3.7 درجة، وهزة شمال شرق لبنان بقدر 1.6 درجة، وهزة جنوب القنيطرة بـ 17 كيلومترا بقدر 1.8 درجة وهزتين في البر التركي أكبرهما بقدر 3.9 درجة ، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية.

وأوضح المركز، أن الهزات الهزات تندرج ضمن الاحتمال المتوقع لها حسب الدراسات المعدة في المركز، من حيث العدد والموقع والقدر.