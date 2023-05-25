أمريكا تُخطط للإعلان عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا

تُخطط “الولايات المتحدة الأمريكية”، للإعلان عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لـ “أوكرانيا” بقيمة ضخمة تبلغ 300 مليون دولار.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "رويترز" نقلاً عن مصدرين مطلعين، مساء اليوم الخميس، أن الإعلان عن المساعدات الجديدة قد يتم الجمعة أو بعد العطلة الأسبوعية القادمة.

توقعات الحزمة الجديدة الأمريكية:

ومن المُتوقع أن تضم الحزمة الجديدة صواريخ GMLRS الموجهة لراجمات HIMARS وكذلك الذخيرة.

وسيتم تقديم المساعدات من الاحتياطيات الأمريكية القائمة، ولن يتطلب مُناقشات أو مُوافقة إضافية من الكونجرس.

مساعدات لأوكرانيا

يُشار إلى أن الولايات المتحدة قد قدمت مساعدات عسكرية بقيمة أكثر من 35 مليار دولار لأوكرانيا مُنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير عام 2022.

وقد قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الخميس، إن القوات الأوكرانية تحتاج إلى نظام دفاع جوي مُتعدد المستويات أكثر فعالية.

جاء ذلك في تصريح وزير الدفاع الأمريكي، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع دوري للمجموعة التي أنشأها الغرب لتنسيق إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

أوكرانيا تحتاج إلى بنية دفاع جوي أرضية مُتعددة المستويات:

وقال أوستن إن "أوكرانيا تحتاج إلى بنية دفاع جوي أرضية مُتعددة المستويات أكثر كفاءة".

كما أوضح وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، للمشاركين في الاجتماع أن "تعزيز أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية من أهم أولويات كييف"، مُوضحًا الوضع الحالي والاحتياجات اللاحقة التي ستُواجهها القوات الأوكرانية في الأسابيع والأشهر المُقبلة والنقص الحاد الذي تعاني منه.

وذكر أوستن: "ناقشنا بعض حالات النقص الحرج في القدرات والمُعدات العسكرية التي تُواجهها أوكرانيا".

واعتبرت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، إمداد دول حلف "الناتو" أوكرانيا بالأسلحة "لعبا بالنار" وتحريضًا يُؤجج الأزمة ويُقوض فرص السلام، وقد يُؤدي إلى نشوب حرب نووية.

كما حذرت وزارة الدفاع الروسية الدول الغربية من إمداد كييف بالأسلحة، وتوعدت بسحقها على الأراضي الأوكرانية، وهذا ما تدأب عليه القوات الجوية الفضائية الروسية يوميًا.

من ناحية أخرى، علق البنتاجون على استخدام المجموعات التخريبية الأوكرانية التي تسللت لأطراف مقاطعة بيلغورود الروسية بأسلحة أمريكية، وقضى عليها الجيش الروسي ودمر أسلحتها واغتنم العشرات منها.

وقال المتحدث باسم البنتاجون، باتريك رايدر، خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "نحن لم نُوافق على أي تسليم للمُعدات لأي تشكيلات غير رسمية، وهم لم يطلبوا تسليم المُعدات لأي تشكيلات شبه عسكرية (غير تابعة للقوات الأوكرانية)".