رانيا فريد شوقي تتصدر جوجل باشتباكات جنازة خالتها

رانيا فريد شوقي تصدرت مؤشر البحث العالمي جوجل، ولكن هذه المرة بوفاة خالتها، وحدوث اشتباكات خلال الجنازة.

وأدت النجمة رانيا فريد شوقى وأفراد عائلتها وأصدقاؤها صلاة الجنازة على جثمان خالتها سناء ترك بعد صلاة الظهر، فى مسجد الشرطة بصلاح سالم، كما شارك فى الجنازة الفنان محمد فهيم.

وشهدت جنازة خالة الفنانة رانيا فريد شوقي مشادات بين الصحفيين المتواجدين لتغطية الجنازة، وأسرة الفنانة، بعد منعهم من تغطية الجنازة.

وطالب بعض أفراد الأسرة الصحفيين بالتوقف عن التصوير، ومغادرة المكان، مما أدى إلى حدوث مشاجرات وفوضى، ووصل الأمر إلى حد الاشتباكات.

عبير شقيقة الفنانة رانيا فريد شوقي:

رانيا فريد شوقي

وأعلنت عبير شقيقة الفنانة رانيا فريد شوقي، عن وفاة خالتها سناء ترك، وكشفت عن موعد ومكان صلاة الجنازة.

وكتبت في منشور عبر صفحتها على موقع الفيسبوك قائلة: «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره انتقلت إلى رحمة الله خالتي «سناء ترك» اللهم اغفر لها وارحمها وتجاوز عنها واجعل مسكنها الجنة وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وتابعت: «برجاء قراءة الفاتحة على روحها، صلاة الجنازة في مسجد الشرطة صلاح سالم، صلاة الظهر والعزاء في مقابر الأسرة بالغفير».

تاريخ رانيا فريد شوقي:

رانيا فريد شوقي من مواليد 28 مايو 1974، وهى ابنة الممثل فريد شوقي، كانت بدايتها الفنية عبر شاشة السينما من خلال فيلم «آه .. وآه من شربات» قدمت الكثير من الأدوار في الأعمال التلفزيونية والسينمائية بعد ذلك.

تزوجت من الممثل مصطفى فهمي في عام 2007 ولكنهما تطلقا في 2012 بعد مشاكل وانفصالات بينهما، كما أنها كانت متزوجة من والد ابنتيها فريدة وملك مصمم الرقصات عاطف عوض.

جنازة خالة رانيا فريد شوقى

رانيا فريد شوقى تتحدث عن والدها:

وكانت رانيا فريد شوقى قد قالت فى آخر ظهور لها: "أحمد الله أننى عشت كل مراحل عمرى مثلما يقول الكتاب، وأنا أشكر كل فنان وقف معايا في حياتي، ولا يمكن أن أنسى الأشخاص الذين تربيت على يدهم وأنا صغيرة، مثل الأستاذ فاروق الفيشاوي ومحمود عبدالعزيز وأحمد زكي ونور الشريف وسميحة أيوب وشويكار وفؤاد المهندس ومجموعة كبيرة من الفنانين".

وأكملت: "فريد شوقي كان كبير العائلة الفنية والأب الروحي للجميع، وأبي كان عصبي وأمي كانت هادئة، وأنا مثلها في الهدوء، لكن أنا أخدت من والدي حب الناس والتواضع وحبه للجميع".