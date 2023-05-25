الجمعة 26 مايو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

استغاثة سيدة تسقط مافيا تجارة المخدرات بالمعادي

حملة أمنية
حملة أمنية

رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تداول فيديو على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى"فيسبوك، ظهرت فيه، سيدة صاحبة الحساب تشكو من إنتشار الباعة الجائلين ومروجى المواد المخدرة بمنطقة المعادى الجديدة بمحافظة القاهرة. 

وشن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بتوجيه حملات أمنية بالمنطقة محل الشكوى.

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حصاد الحملات الأمنية 

وحققت الحملات النتائج الإيجابية التالية:

ضبط (49 قضية متنوعة مابين "مخدرات - سلاح أبيض – باعة جائلين وإشغال طريق) بإجمالى 55 متهما ومعهم (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة - 2 قطعة سلاح "أبيض ، نارى")، بالإضافة إلى تحرير 50 مخالفة “إشغال طريق - مقهى بدون ترخيص - بائع متجول - مخالفة مواعيد الغلق - تلوث بيئة".
 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبطكل ما يشكل مخالفة.  

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الجريدة الورقية