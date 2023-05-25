قصف أوكراني قوي يُصيب طفلين في غورلوفكا

أصيب طفلان نتيجة قصف قوي من القوات الأوكرانية للمناطق السكنية بمدينة غورلوفكا، حسبما أفاد عُمدة المدينة “إيفان بريخودكو”.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "غازيتا رو" الروسية، مساء اليوم الخميس، ذكر بريخودكو، في قناته على "التليجرام": "أصيب طفلان نتيجة القصف".

وأبلغ بريخودكو سابقًا، عن إصابة طفل واحد بمنطقة نيكيتوفسكي في غورلوفكا.

القوات الأوكرانية تقصف أراضي دونيتسك:

كما أعلنت سُلطات جمهورية دونيتسك في وقت سابق، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 44 مرة، مما أسفر عن مقتل شخص، وإصابة 3 آخرين بجروح.

ونشرت "RT الروسية" شريط فيديو لحجم الدمار الذي خلفه قصف قوات كييف الانتقامي لمناطق مدنية في جمهورية دونيتسك، بعد خسارتها مدينة أرتيوموفسك (باخموت) مُؤخرًا.

من ناحية أخرى، صرح القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، بأن القوات الأوكرانية تُحاول اختراق الدفاعات الروسية في أرتيوموفسك (باخموت)، لعرقلة تقدم القوات الروسية في المدينة.

وأكد بوشيلين أنه يُجري اتخاذ "إجراءات شاملة" لمنع قوات كييف من تنفيذ مثل هذا المُخطط.

وقال: "يُحاول العدو الآن خلق ظروف صعبة لأرتيوموفسك والقوات الروسية هناك ولذلك نقوم بالطبع باتخاذ إجراءات شاملة للتصدي لهذه المُحاولات".

وذكر بوشيلين مُؤخرًا أن الوضع في المدينة ما زال مُتوترًا، إلا أن مُقاتلي قوات "فاغنر" يُواصلون تقدمهم وأن "هناك عددًا أقل بكثير من المباني العالية التي لا تزال تحت سيطرة القوات الأوكرانية".

أين تقع مدينة أرتيوموفسك؟

وتقع مدينة أرتيوموفسك شمالي مدينة غورلوفكا غربي دونيتسك، وتعتبر مركزًا مُهمًا لتزويد القوات الأوكرانية في دونباس، ومُنذ الصيف الماضي تدور فيها معارك ضارية، حيث لم يتبق سوى بضعة أبنة شاهقة تخضع لقوات كييف في المدينة.

وفي سياق آخر، أسقطت الدفاعات الجوية الروسية مُقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29"، و20 مسيرة، و16 قذيفة HIMARS أمريكية في جمهورية دونيستك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية عبر "تلجرام": "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية مُقاتلة "ميغ-29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، قُرب قرية غريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وفي المجموع مُنذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، تم تدمير 429 طائرة حربية أوكرانية، و235 مروحية، و4293 مسيرة، و424 منظومة صواريخ مُضادة للطائرات، و9295 دبابة ومركبة مُدرعة قتالية أخرى، و1100 نظام إطلاق نار صاروخي مُتعدد الصواريخ، و4893 مدفعية وهاون، و10433 وحدة من المُعدات العسكرية الخاصة بالمركبات.