أوكرانيا تحتاج إلى نظام دفاع جوي مُتعدد المستويات

تحتاج “القوات الأوكرانية” إلى نظام دفاع جوي مُتعدد المُستويات أكثر فعالية، هكذا صرح وزير الدفاع الأمريكي “لويد أوستن”.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الخميس، جاء ذلك في تصريح وزير الدفاع الأمريكي، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع دوري للمجموعة التي أنشأها الغرب لتنسيق إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وقال أوستن إن "أوكرانيا تحتاج إلى بنية دفاع جوي أرضية مُتعددة المُستويات أكثر كفاءة".

تعزيز أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية:

كما أوضح وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، للمُشاركين في الاجتماع أن "تعزيز أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية من أهم أولويات كييف"، مُوضحًا الوضع الحالي والاحتياجات اللاحقة التي ستُواجهها القوات الأوكرانية في الأسابيع والأشهر المُقبلة والنقص الحاد الذي تُعاني منه.

وذكر أوستن: "ناقشنا بعض حالات النقص الحرج في القدرات والمُعدات العسكرية التي تُواجهها أوكرانيا".

واعتبرت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، إمداد دول حلف "الناتو" أوكرانيا بالأسلحة "لعبا بالنار" وتحريضًا يُؤجج الأزمة ويُقوض فُرص السلام، وقد يُؤدي إلى نشوب حرب نووية.

إمداد كييف بالأسلحة:

كما حذرت وزارة الدفاع الروسية الدول الغربية من إمداد كييف بالأسلحة، وتوعدت بسحقها على الأراضي الأوكرانية، وهذا ما تدأب عليه القوات الجوية الفضائية الروسية يوميًا.

من ناحية أخرى، زعمت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية، صابرينا سينغ، أنه تم إصلاح منظومة "باتريوت" التي أعلن الجيش الروسي تدميرها الليلة الماضية بصاروخ "كينجال" في كييف، ونشر مشاهد لاحتراقها.

وقالت: "تضرر أحد أنظمة "باتريوت" وقد تم إصلاحه الآن وعاد بالكامل إلى العمل".

وأضافت أن الولايات المتحدة قدمت لكييف "بعض المساعدة" في إصلاح أنظمة الدفاع الجوي دون أن تُحدد ماهية مشاركة الجانب الأمريكي.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير خمس منصات إطلاق "باتريوت" بصاروخ "كينجال" فرط الصوتي، خلال ضربة صاروخية مُكثفة من الجو والبحر على مواقع عسكرية في مناطق مختلفة بأوكرانيا شملت أوديسا، وتشيرنوفتسي، وجيتومر، وتشيرنيغوف، وكييف.

وبين المواقع التي ضربها الجيش الروسي، مخازن لأسلحة غربية جديدة تسلمتها كييف مُؤخرًا، وجسر التموين الرابط بين أوكرانيا ورومانيا عضو "الناتو"، الذي كانت تتدفق الأسلحة والذخائر الغربية عبره.

وقد أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، بأن تصريحات سُلطات كييف حول اعتراض ستة صواريخ من طراز "كينجال" فرط الصوتية بواسطة نظام دفاعها الجوي، لا يتوافق مع الواقع.