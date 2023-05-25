كارثة جديدة عن ضحايا الوفاة المبكرة الناتجة عن تلوث الهواء سنويًا

حذرت دراسة بيئية دنماركية البشر، من أنه بتفاقم مشكلة تلوث الهواء على مدار السنوات، فإنهم مهددون بمخاطر كارثية، على رأسها الوفاة المبكرة، لتقدر عدد الوفيات المتوقعة في المستقبل لهذا السبب، بحوالي أربعة ملايين شخص سنويًا.

تلوث الهواء يتسبب في وفاة 4 مليون شخص سنويًا

ووفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس" البريطاني، أكدت الدراسة أن تلوث جزئيات العوادم متناهية الصغر وغيرها من الملوثات المنتشرة في الهواء ويستنشقها الإنسان تمثل خطرًا كبيرًا على صحة الإنسان، نظرًا لأنها تستقر في الرئتين وتسبب العديد من الأمراض التنفسية الخطيرة مثل الربو والحساسية وتجلط الدم وتصلب الشرايين والسرطان.

تلوث الهواء

وفي السياق ذاته، أشارت الدراسة إلى أن العديد من الباحثين الأمريكيين كشفوا عن أن معدلات الوفاة المبكرة بسبب تلوث الهواء تصل إلى 20 % بين الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من الطرق الكبيرة المزدحمة.

كما أوضحت الدراسة أن جامعة أرهوس بالاشتراك مع معهد جودارد لأبحاث الفضاء التابع لوكالة ناسا قاما بعمل نماذج للمحاكاة المناخية في العالم باستخدام الحواسيب العملاقة التي تقوم بعمل تقديرات حول كيفية تأثيرات تلوث الهواء وملوثاته على الصحة العامة للإنسان، مشيرة إلى أن النتائج التي أظهرتها الحواسيب في ثلاثة سيناريوهات مختلفة لتأثيرات تلوث الهواء تعتبر محبطة للغاية.