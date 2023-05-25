الذكاء الاصطناعي يهدد عرش جوجل وأمازون.. فيديو

تغلغل الذكاء الاصطناعي في العديد من المجالات، إلا أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ما زالت منفصلة عن محركات البحث، رغم تصريح العديد من شركات التقنية بالبدء في تضمين محركات البحث الخاصة بها بتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي المتطورة.

بيل جيتس يحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعي

وتوقع بيل جيتس، المؤسس المشارك لمايكروسوفت، أن التكنولوجيا الجديدة ستلغي الحاجة إلى محركات البحث تماما من خلال تطوير مساعد رقمي شخصي، قائلا: "الأشخاص الذين لديهم إمكانية الوصول إلى هذا المساعد لن يذهبوا أبدا إلى موقع بحث مرة أخرى، ولن يذهبوا أبدا إلى موقع إنتاجي، ولن يذهبوا أبدا إلى أمازون".

جوجل

وأوضح جيتس أن مساعد الذكاء الاصطناعي المستقبلي سيكون قادرا على توقع احتياجات الإنسان، وسيؤدي المهام التي لا يملك المستخدم وقتا لها، مثل: القراءة والعديد من الأعمال الأخرى.

رأي إيلون ماسك في الذكاء الاصطناعي

وحذر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، من المخاطر التي يشكلها الذكاء الاصطناعي المتقدم خلال حديثه في قمة مجلس الرؤساء التنفيذيين لـ “WSJ”.

إيلون ماسك

وأكد ماسك أن الذكاء الاصطناعي قادر على السيطرة على البشرية، موضحا أن هناك فرصة أيضًا لتولي الذكاء الاصطناعي السيطرة من أجل سلامة البشر.

أمازون

ولفت إلى خطر يتمثل في أن الذكاء الاصطناعي المتقدم إما يقضي على نمو البشرية أو يقيده، وأن إضافة هذا الذكاء الفائق يمثل خطرًا.

استثمارات إيلون ماسك في الذكاء الاصطناعي تتزايد

وعلى الرغم من اهتمام إيلون ماسك للتطور التكنولوجي واستثماره في شركات تطوير الذكاء الاصطناعي، إلا أنه بقي حذرًا من المخاطر المحتملة التي يمكن أن يتسبب بها هذا التقدم، وقد وقع خطابًا مفتوحًا في مارس دعا فيه إلى التوقف لمدة ستة أشهر للتطوير المتقدم. وأشارت الرسالة إلى المخاطر المحتملة على البشرية والمجتمع، بما في ذلك انتشار المعلومات الخاطئة والأتمتة على نطاق واسع للوظائف.

واقترح ماسك أن يكون هناك حصان ثالث مهم في السباق لتطوير الذكاء الاصطناعي، ينافرد هذا الحصان مجالًا لشركات مثل X.AI وTwitter وTesla لتطوير تقنياتها في هذا المجال والمنافسة مع شركات مثل Microsoft مع OpenAI و Google مع DeepMind.