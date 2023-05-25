درون بحري أوكراني يدمر سفينة روسية.. شاهد

الأسلحة المتقدمة التي تتسلمها أوكرانيا من الدول الغربية وأمريكا تقلب موازين المعركة، وتكبد روسيا ثاني أقوى دولة في العالم عسكريًا خسائر ضخمة وفادحة.

ويترجم الدعم السخي عسكريًا لأوكرانيا فيديو يرصد لحظة اصطدام “درون بحري” بسفينة حربية روسية عملاقة، في ظاهرة اختلال الموازين بين الأرخص والأغلى.

ففي مقطع فيديو أقل وصف له بأنه دراماتيكي، يظهر قارب من دون قائد (كاميكازي) عالي السرعة على بعد أقدام من أحدث سفينة حربية للتجسس تابعة لروسيا في البحر الأسود.

ويسلط مقطع الفيديو الأوكراني الضوء على هجوم وشيك على السفينة إيفان خورس من دون توضيح ما سيحدث بعد ذلك، ولوحظ من الفيديو محاولات فاشلة من الجنود الروس بإطلاق النار على القارب الانتحاري من دون جدوى.

انفجار مدمر:

وقال المسؤول الأوكراني، أنطون جيراشينكو: “إن الطائرة من دون طيار البحرية انفجرت بالقرب من سفينة الاستطلاع الحربية”، مضيفًا: "انفجرت مباشرة بجانب السفينة وألحقت أضرارًا جسيمة بها".

وأكد جيراشينكو أن إيفان خورس "تضررت بالتأكيد، وربما كانت في جانبها".

وقالت مصادر روسية إن السفينة لم تتضرر لكنها لم تقدم أي دليل على ذلك، فيما ذكرت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن جميع القوارب الأوكرانية الثلاثة غير المأهولة التي هاجمت الخورس قد دمرت.

شاهد الفيديو:

ثقة أمريكية:

وأعلنت “الولايات المتحدة”، ثقتها في قدرة الأوكرانيين على الانتصار في حربهم المُستمرة ضد روسيا، حسبما أفاد وزير الدفاع الأمريكي “لويد أوستن”.

ووفقًا لما ذكره موقع سكاي نيوز، مساء اليوم الخميس، قال أوستن، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الأركان الأمريكي، مارك ميلي: "أنا واثق أن الأوكرانيين سينتصرون في النهاية".

خسائر بشرية فادحة في القوات الروسية:

وأوضح أن "القوات الأوكرانية ألحقت بالقوات الروسية خسائر بشرية فادحة مُنذ بدء الغزو".

وأضاف: "50 دولة وفرت آلاف المُعدات وبرامج التدريب لأوكرانيا وهى ستستمر في المستقبل"، مُشيرًا إلى أن "الدنمارك وهولندا ستُوفران مُقاتلات "إف-16" للتدريب".

ومن جهته، ذكر مارك ميلي: "الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خطط لانتصار سريع في أوكرانيا ومُني بهزيمة كبيرة".

وتابع: "أثبتت القوات الأوكرانية قدرة عالية في ساحة المعارك وإفشال الغزو الروسي".

وأردف قائلًا: "الدفاعات الأوكرانية مُتعددة المدى وستشل سلاح الجو الروسي والـ"إف-16" هى قدرة إضافية".