رفع كفاءة المسطحات الخضراء بالشارع التجاري بالإسماعيلية

أكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة الاهتمام بالحدائق المفتوحة والمتنزهات العامة والميادين الرئيسية بالمحافظة.

واصل جهاز التطوير والتجميل، أعماله في مسطحات وميادين الإسماعيلية، تزامنًا مع موسم الصيف والإجازات وتوافد المواطنين على الحدائق والمتنزهات، إذْ قام فريق عمل الجهاز بصيانة المسطحات الخضراء بالشارع التجاري بالشيخ زايد، وتم قص وتهذيب المسطح الأخضر بالمعدات المُعدة لذلك، كما تم رفع المخلفات من الجزيرة الوسطى.

في سياق آخر، تم صيانة وقص أشجار الفيكس بالطريق الدائري بنطاق حي ثان وبالتنسيق مع الحي، وذلك على مساحة ٣٠ فدانًا مع استمرار العمل خلال الأيام المقبلة لعودة الأشجار لشكلها الجمالي واللائق.