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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

مؤتمر مرتضى منصور..أتشيمبونج يؤكد حصوله على مستحقاته من الزمالك بالفيديو

مرتضى منصور
مرتضى منصور

قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إن الغاني بنيامين أتشيمبونج لاعب الفريق السابق سجل فيديو يؤكد فيه حصوله على مستحقاته لدى النادي الأبيض.

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وأكد رئيس النادي في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم  أنه بعد رحيل المجلس وتولي اللجان مسؤولية إدارة النادي تقدم اللاعب بشكوى ضد الزمالك للمطالبة بمستحقاته وصدر حكم لصالحه.

وتابع قائلا :" اتفقنا مع اللاعب الغاني على جدولة المستحقات المتأخرة وسددنا قسط واحد من مستحقاته وتم الحجز على القسط الثاني في البنك".

وأضاف أن مستحقات نادي سبورتنج لشبونة الخاصة بقضية شيكابالا تم إيداعها في البنك وقيمتها مليون و500 ألف دولار لإرسالها للنادي البرتغالي وتم الحجز على أرصدة الزمالك ، وأصبح النادي مهددا بالإيقاف لثلاث فترات قيد".

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن المؤتمر الصحفي الذي يعقده اليوم بمثابة أخطر مؤتمر في تاريخ النادي، موضحا أنه عقد مؤتمرا منذ 15 يوم ولم يأت النادي بعدها.

وقال رئيس النادي في المؤتمر الصحفي :" عقدنا اجتماعا لمجلس إدارة النادي قبل المؤتمر الصحفي اليوم لمناقشة العديد من الأمور المهمة".
وأثنى المستشار مرتضى منصور  رئيس النادي على مستوى فريق الكرة الطائرة للسيدات وتأهله لكأس العالم للأندية بالهند، كما أشاد بفريق الرجال ونجاحه في حصد لقبي الدوري وكأس مصر والمنافسة بقوة في البطولة الأفريقية.

وأضاف أن الفريقان نجحا في التتويج ببطولات رغم الظروف الصعبة التي يمر بها النادي والحجز على أرصدة الزمالك في البنوك.

وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا اليوم بصالة محمد حسن حلمي بمقر النادي للحديث عن الأمور الخاصة بالنادي وفريق الكرة.

 

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