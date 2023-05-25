محافظ كفرالشيخ والمدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب يبحثان سبل التعاون

ناقش محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، والدكتور رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، سبل التعاون المشترك.

ناقش محافظ كفرالشيخ، آليات التعاون المشترك بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ومحافظة كفرالشيخ في مجال الخدمات الاستشارية بمركز استدامة للتدريب والتطوير بمحافظة كفرالشيخ، والذي يُعد الذراع التدريبي للمحافظة.

يشهد مركز استدامة للتدريب والتطوير في ديوان عام محافظة كفرالشيخ الكثير من أعمال التدريب المتعددة، لرفع كفاءة الموظفين الحكوميين في الكثير من المجالات، فضلًا عن تنظيم الكثير من الدورات التدريبية.